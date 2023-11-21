scorecardresearch
Multibagger Stock: एक साल में ये स्टॉक 171% बढ़ा, आपने पैसे लगाएं?

चॉइस ब्रोकिंग के इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट मंदार भोजने ने कहा, ''आरवीएनएल फिलहाल 160 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। साप्ताहिक चार्ट पर, कीमत लगातार नए ऊंचे और ऊंचे निचले स्तर बना रही है, जो तेजी की गति का संकेत है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 21, 2023 14:50 IST
RVNL के शेयरों में एक साल में 171% की बढ़ोतरी हुई है
सरकारी स्वामित्व वाली रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयरों में एक साल में 171% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे इसके शेयरधारकों को मल्टीबैगर रिटर्न मिला है। क्या आपने इस स्टॉक में पैसे लगाएं हैं। हालांकि हम आपसे इस स्टॉक में निवेश की सलाह भी नहीं दे रहे हैं। हम केवल चर्चा कर रहे हैं। 2023 में, आरवीएनएल के स्टॉक में 144% की भारी वृद्धि हुई है। तेजी के दौरान, स्टॉक 12 सितंबर, 2023 को 199.35 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचने में कामयाब रहा है। हालांकि, तब से आरवीएनएल स्टॉक काफी हद तक गिरावट में है। बीएसई पर यह 166.95 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले सोमवार को 1.35% गिरकर 164.70 रुपये पर बंद हुआ। चालू सत्र में, स्टॉक 2% से अधिक बढ़कर 171 रुपये पर पहुंच गया। अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक माइलिन वासुदेव ने 182-198 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ खरीदारी की सलाह दी है। स्टॉप लॉस 158 रुपये पर तय किया जा सकता है। आरवीएनएल ने दैनिक चार्ट पर हायर टॉप-हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाया है।

टिप्स2ट्रेड्स के अभिजीत ने कहा, "दैनिक चार्ट पर 156 रुपये पर मजबूत समर्थन के साथ आरवीएनएल स्टॉक की कीमत में तेजी है। 164 रुपये से ऊपर के दैनिक बंद होने से चॉइस ब्रोकिंग के इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट मंदार भोजने ने कहा, ''आरवीएनएल फिलहाल 160 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। साप्ताहिक चार्ट पर, कीमत लगातार नए ऊंचे और ऊंचे निचले स्तर बना रही है, जो तेजी की गति का संकेत है। 155 रुपये और 150 रुपये के स्तर पर गिरावट पर खरीदारी की सलाह दी जाती है, जिसमें 142.5 रुपये के स्तर पर सपोर्ट की उम्मीद की जा सकती है।

Disclaimer : बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

