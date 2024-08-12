100 रुपए से कम वाले Stock में बंपर तेजी, क्या करें निवेशक?

कुछ निवेशक छोटे स्टॉक में मल्टीबैगर की तलाश करते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि ऐसी कंपनी होनी चाहिए, जिसमें मज़बूत फंडामेंटल हो, मार्केट कैप कम हो, शेयर प्राइस बढ़ने की क्षमता हो और जिस सेक्टर में काम करती हो वहां दमदार ग्रोथ की संभावनाएं हो।

ऐसा ही एक छोटा स्टॉक निवेशकों के रडार पर आ गया है, जिसमें पिछले कुछ दिनों से बंपर तेजी देखने को मिल रही है। भले ही इस स्टॉक ने पिछले 5 सालों से कुछ खास रिटर्न नहीं दिया हो, लेकिन पिछले चार दिनों में ही इस स्टॉक का प्राइस 50 प्रतिशत बढ़ गया। शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े स्टॉक Cargotrans Maritime Ltd एक लंबी खामोशी के बाद पिछले 4 दिनों से अपर सर्किट में है और 50 प्रतिशत बढ़ चुका है। वहीं एक महीने में भी स्टॉक 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ चुका है।

Cargotrans Maritime Ltd में सोमवार को भी 20 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा और ये स्टॉक करीब-करीब 95 रुपए पर जा पहुंचा। पिछले हफ्ते 7 अगस्त को ये स्टॉक 63 रुपए के भाव पर पहुंच गया था। ये स्टॉक सिर्फ 4 दिनों में ये स्टॉक 50 प्रतिशत तक बढ़ गया। पिछले 5 साल से इसमें कोई खास हलचल नहीं हुई और इसने अपने निवेशकों को कोई खास रिटर्न नहीं दिया। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं.

इस कंपनी के कामकाज में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है और हाल में जारी तिमाही परिणाम में इस कंपनी ने मामूली बेहतर आंकड़े बताए थे. कार्गोट्रांस मैरीटाइम के शेयरधारिता पैटर्न के अनुसार प्रमोटरों के पास 73.53 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि सार्वजनिक निवेशकों के पास 26.47 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

कार्गो ट्रांस मैरीटाइम क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट सर्विस भी देती है। यह गुजरात में 4 बंदरगाहों पर काम करती है। मुंद्रा, हजीरा, कांडला और पिपावाव। कंपनी वर्तमान में कंटेनरों को ले जाने के लिए 9 स्वामित्व वाले कमर्शियल ट्रेलरों के बेड़े का अरेंजमेंट करती है और ग्राहकों की शिपिंग मांगों को पूरा करने के लिए थर्ड पार्टी ट्रान्सपोर्टेशन ऑपरेटरों को भी काम पर रखती है।