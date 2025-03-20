ताबड़तोड़ रिटर्न! ₹31 वाला शेयर ₹2200 के पार - झूम उठे निवेशक - आपका दांव है?
इस स्टॉक ने महज पांच साल में 7000% का रिटर्न दिया है। शेयर ने निवेशकों को सिर्फ 50,000 रुपये के निवेश को 35 लाख से ज्यादा के कॉर्पस में बदल दिया है।
Multibagger Stock: हर दिन की तरह आज भी हम आपके लिए एक ऐसा शेयर लेकर आए हैं जिसने निवेशकों की छप्परफाड़ कमाई कराई है। इस स्टॉक ने महज पांच साल में 7000% का रिटर्न दिया है।
शेयर ने निवेशकों को सिर्फ 50,000 रुपये के निवेश को 35 लाख से ज्यादा के कॉर्पस में बदल दिया है। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है RIR Power Electronics Ltd.
RIR Power Electronics Share Price
आज शेयर में गिरावट भले ही देखने को मिल रही है लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने मोटा रिटर्न दिया है। दोपहर 12:02 बजे तक बीएसई पर स्टॉक 4.04% या 92.85 रुपये गिरकर 2207.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
50 हजार ऐसे बना 35 लाख से ज्यादा
पांच साल पहले यानी 20 मार्च 2020 को इस शेयर की कीमत सिर्फ 31 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 50,000 रुपये का ही निवेश किया होता तो उसे RIR Power के 1,612 इक्विटी शेयर मिलते।
वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 2200 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास 1612 x 2200 = 35,46,400 रुपये (35.4 लाख) का कॉर्पस होता।
RIR Power Electronics Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक शेयर ने पिछले 1 हफ्ते में 10 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 34 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 27 प्रतिशत से ज्यादा और पिछले 6 महीने में 44 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है।
वहीं सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 180 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 615 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 7021 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
RIR Power Electronics Dividend History
बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने आखिरी बार सितंबर 2024 में 2 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2023 में 1.5 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2022 में 1 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2019 में 1 रुपये का डिविडेंड और अगस्त 2013 में 0.75 रुपये का डिविडेंड दिया था।