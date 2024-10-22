₹10 से कम के मल्टीबैगर के पीछे पड़े निवेशक! 3:1 Bonus Share और 3500 प्रतिशत का रिटर्न

Remedium Lifecare Ltd के शेयरों में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा और स्टॉक का भाव ₹6.95 प्रति शेयर पर पहुँच गया। इस दौरान 17 लाख से अधिक शेयरों का लेन-देन हुआ और वॉल्यूम में 1.67 गुना की बढ़ोतरी देखी गई। इस स्टॉक का 52 वीक हाई ₹38.25 और 52 वीक लो ₹6.33 है।

क्यों लगा अपर सर्किट?

स्टॉक में तेजी का कारण कंपनी ने सिंगापुर में REMLIFE GLOBAL PTE LTD नाम से सब्सिडयरी स्थापित की है। Remedium Lifecare ने लगभग 200 मिलियन डॉलर की वैल्यू से अधिग्रहण किया है। साथ ही कंपनी ने अधिग्रहण के लिए वेव कैपिटल लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। वेव कैपिटल लिमिटेड इस अधिग्रहण के लिए विशेष लीड मैनेजर के रूप में काम करेगा, जो प्रमुख बिजनेस सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करेगा।

इसके अलावा, कंपनी ने एंजेल पार्टनर्स, लिमिटेड के साथ लिथियम कार्बोनेट उत्पादन तकनीक हासिल करने के लिए साझेदारी की है और अल्फा केमिकल्स और सॉल्वेंट्स लिमिटेड के साथ तकनीकी-ग्रेड लिथियम कार्बोनेट के लिए एक सप्लाई समझौता किया है, जिसकी वैल्यू 2025 में सालाना आधार पर USD 20-25 मिलियन होगा। यह रणनीतिक कदम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में लिथियम-आयन बैटरी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तकनीक का फायगा उठाने और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर्स के साथ मिलकर घरेलू स्तर पर तकनीकी-ग्रेड लिथियम कार्बोनेट का उत्पादन करने के लिए है।

फंडामेंटल्स

Remedium Lifecare Ltd का मार्केट कैप ₹280 करोड़ से ज्यादा है और इसका तीन साल स्टॉक प्राइस CAGR 100 प्रतिशत है। क्वार्टर नतीजों के मुताबिक, कंपनी ने Q1FY25 में ₹77.70 करोड़ की नेट सेल्स और ₹1.64 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया। सालाना आधार पर तुलना करें तो कंपनी ने FY24 में कुल आय में 698 प्रतिशत बढ़कर ₹4,062.80 करोड़ और नेट प्रॉफिट में 504 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर ₹32.72 करोड़ रिपोर्ट किया।

शेयर होल्डिंग पैटर्न

कंपनी के प्रमोटर्स के पास सिर्फ 1.11 प्रतिशत हिस्सेदारी है और ज्यादातर सार्वजनिक होल्डिंग शेयरधारकों के पास है यानि 98.89 प्रतिशत है। कंपनी के शेयरों का PE 17x है, ROE 123 प्रतिशत और ROCE 100 प्रतिशत है। इस स्टॉक ने 3 सालों में 505 प्रतिशत और 5 सालों में 3,500 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

बिजनेस मॉडल

रेमेडियम लाइफकेयर लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1988 में हुई, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अन्य दवा निर्माताओं के लिए मिडिल मैन का काम करती है। ये सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री (APIs) खरीदते और बेचते हैं, जो दवाओं में उपयोग होने वाले मुख्य केमिकल होते हैं। रेमेडियम, इनोवेटिव और जेनेरिक दवा कंपनियों दोनों के साथ काम करता है, उन्हें कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले, एंटी-डिप्रेसेंट, अस्थमा की दवाओं और एलर्जी की दवाओं के घटकों समेत कई उत्पादों की सप्लाई करता है।

