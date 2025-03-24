scorecardresearch
BT TV
Newsशेयर बाज़ारRathi Steel बन गया Multibagger Stock, प्रमोटर्स के साथ विदेशी निवेशकों की बढ़ी दिलचस्पी- आज दौड़ पड़ा स्टॉक

Rathi Steel बन गया Multibagger Stock, प्रमोटर्स के साथ विदेशी निवेशकों की बढ़ी दिलचस्पी- आज दौड़ पड़ा स्टॉक

Multibagger Stock की लिस्ट में अब Rathi Steel आ गया है। कंपनी के शेयर में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। आर्टिकल में स्टॉक में आई तेजी के पीछे की वजह जानते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Mar 24, 2025 12:55 IST
Rathi Steel and Power Limited Share
Rathi Steel and Power Limited Share

24 मार्च 2025 (सोमवार) को राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड (Rathi Steel and Power Limited) के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली। दोपहर 12 बजे से पहले ही कंपनी के शेयर 10 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए थे। खबर लिखते वक्त यानी 12.30 बजे के करीब राठी स्टील के शेयर (Rathi Steel Share Price) 10.30 फीसदी की बढ़त के साथ 33.85 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। आज सुबह कंपनी के शेयर 7.36 फीसदी की तेजी के साथ ₹32.80 पर खुला, जबकि पिछले कारोबारी दिन याीन शुक्रवार को स्टॉक ₹30.69 के भाव पर बंद हुआ था।

शेयर में क्यों आई तेजी? (Why Rathi Steel Share Surge Today?)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी के प्रमोटर, पीसीआर होल्डिंग्स (PCR Holdings) ने एक्सट्रा स्टॉक खरीदकर अपनी हिस्सेदारी 0.21 फीसदी बढ़ा ली है। बता दें कि पीसीआर होल्डिंग्स को आर्चित सिक्योरिटीज (Archit Securities) भी कहा जाता है। 

स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी ने बताया कि पीसीआर होल्डिंग्स ने 45,000 इक्विटी शेयर खरीदे। इन शेयर की कुल कीमत ₹85,06,30,030 है। इस खरीदारी के बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी में मामूली तेजी हुई है।

कंपनी में हिस्सेदारी का बंटवारा (Rathi Steel Share Holding Pattern)

BSE वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार दिसंबर 2024 तक राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड में विदेशी संस्थागत निवेशकों (Foreign Institutional Investors - FIIs) के पास कंपनी की 8.94 फीसदी हिस्सेदारी है, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (Domestic Institutional Investors - DIIs) के पास 2.53 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इसी तरह प्रमोटर्स के पास 40.32 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि बाकी 48.22 प्रतिशत हिस्सेदारी आम जनता के पास है।

राठी स्टील शेयर परफॉर्मेंस (Rathi Steel Share Performance)

राठी स्टील के शेयरों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। BSE Analytics के मुताबिक एक हफ्ते में शेयर ने 22 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह 2 हफ्ते में शेयर ने 19 फीसदी का रिटर्न दिया है।  हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी ने 39 फीसदी का नेगेटिन रिटर्न दिया है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी ने बीते पांच सालों में 1,500 फीसदी से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) दिया है। BSE वेबसाइट के अनुसार कंपनी का मार्केट-कैप 288.96 करोड़ रुपये है।

शेयर बाजार का हाल (Share Market Today)

आज शेयर बाजार के दोनों स्टॉक एक्सचेंज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। सुबह के शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स (Sensex) 592.78 अंकों की बढ़त के साथ 77,498.29 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी (Nifty) 169.3 अंकों की तेजी के साथ 23,519.70 पर पहुंचा। विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश और ब्ली-चिप्स शेयरों में खरीदारी ने बाजार को सपोर्ट किया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 24, 2025