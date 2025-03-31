Multibagger Stock: ₹1 लाख का निवेश बना ₹31 लाख! जानिए इस पावर सेक्टर कंपनी का राज

शेयर बाजार में कभी-कभी ऐसे स्टॉक्स उभरकर आते हैं जो निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न देकर चौंका देते हैं। मार्संस लिमिटेड (Marsons Ltd) उन्हीं में से एक है। यह पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स बनाने वाली एक कंपनी है, जिसने पिछले 2 सालों में निवेशकों के पैसे को 31 गुना तक बढ़ा दिया है। सिर्फ एक साल के अंदर ही इस स्टॉक ने 400% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। शुक्रवार को मार्संस लिमिटेड के शेयर (Marsons Share Price) 3.04 फीसदी की गिरकर 188.25 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।

मार्संस लिमिटेड ने दिया तगड़ा मुनाफा (Marsons Share Multibagger Return)

मार्संस लिमिटेड पिछले 60 सालों से पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स के मैन्यूफैक्चरिंग, सप्लाई, टेस्टिंग और कमीशनिंग का कारोबार कर रही है। यह कंपनी 3200 करोड़ रुपये के मार्केट कैप के साथ भारतीय स्टॉक मार्केट में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करा चुकी है।

कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 53.65% है, जो यह दिखाती है कि मालिकों को अपने बिजनेस पर पूरा भरोसा है। हालांकि, मार्संस ने आखिरी बार 2012 में 10 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था और 2004 में बोनस शेयर 4:1 रेश्यो में जारी किए थे।

2 साल में 3000% का रिटर्न ((Marsons Share Returns)

अगर कोई निवेशक 28 मार्च 2023 को इस स्टॉक में पैसा लगाता, तो उसे सिर्फ ₹5.95 प्रति शेयर में यह स्टॉक मिलता। 28 मार्च 2025 तक इसकी कीमत ₹188.25 हो गई, यानी 3063.87% का रिटर्न।

अगर किसी निवेशक ने 2 साल पहले ₹25,000 का निवेश किया होता, तो उसकी रकम आज करीब ₹8 लाख हो गई होती। इसी तरह ₹50,000 की वैल्यू ₹16 लाख, ₹1 लाख की वैल्यू ₹31 लाख और ₹2 लाख की वैल्यू ₹63 लाख बन गई होती।

शेयर की परफॉर्मेंस (Marsons Share Performance)

मार्संस का शेयर पिछले एक महीने में लगभग 40% चढ़ चुका है। हालांकि, बीते एक हफ्ते में यह 10% कमजोर हुआ है। साल 2025 की शुरुआत से अब तक इसमें 14% की गिरावट देखने को मिली है। BSE पर इस स्टॉक का 52-वीक हाई ₹356 और 52-वीक लो ₹34.58 रहा है।

कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

मार्संस लिमिटेड का अक्टूबर-दिसंबर 2024 तिमाही का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। इस दौरान कंपनी का कुल रेवेन्यू ₹44.17 करोड़ दर्ज किया गया, जबकि नेट प्रॉफिट ₹6.33 करोड़ रहा। अगर पूरे FY24 की बात करें, तो कंपनी ने ₹6.46 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया और उसका कुल मुनाफा ₹63 लाख रहा। कंपनी की अर्निंग्स प्रति शेयर (EPS) ₹4 लाख थी, जो दर्शाता है कि कंपनी का मुनाफा धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

क्या अभी भी निवेश करना सही रहेगा?

मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि मार्संस लिमिटेड ने बीते कुछ सालों में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए हैं, लेकिन मौजूदा समय में यह थोड़ा करैक्शन फेस कर रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो यह स्टॉक अभी भी काफी अच्छा ऑप्शन है। हालांकि, इसमें निवेश करने से पहले बाजार के ट्रेंड और कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जरूर समझना चाहिए।