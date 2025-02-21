Lucent Industries ने निवेशकों को किया मालामाल, 4 साल में 51 गुना रिटर्न
लुसेंट इंडस्ट्रीज (Lucent Industries) के शेयरों ने लॉन्ग टर्म निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले चार साल में यह शेयर 51 गुना बढ़ा है, जबकि महज 11 महीनों में 10 गुना रिटर्न दिया है। यानी अगर किसी ने 1 लाख रुपये निवेश किए होते, तो उसकी वैल्यू चार साल में 51 लाख रुपये और एक साल में 10 लाख रुपये से अधिक हो गई होती।
कंपनी के विस्तार की योजना
पूर्व में सिल्फ एडुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली लुसेंट इंडस्ट्रीज अब अपने कारोबार का विस्तार कर रही है। कंपनी ने 17 फरवरी को एक्सचेंज फाइलिंग में इस संबंध में जानकारी दी थी। 24 फरवरी को होने वाली बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव पर फैसला लिया जाएगा।
कंपनी की नई योजना
कंपनी ने घोषणा की है कि वह एआई-संचालित प्रोग्रामैटिक और डिजिटल ग्रोथ मार्केटिंग टेक फर्म मोबावेन्यू (Mobavenue) का मर्जर करने जा रही है। यह कंपनी विज्ञापन और मार्केटिंग से जुड़े एडवांस तकनीकी समाधान प्रदान करती है। इसके ग्राहकों में लिस्टेड कंपनियों से लेकर स्टार्टअप तक शामिल हैं। मोबावेन्यू गेमिंग, बीएफएसआई, फिनटेक, ई-कॉमर्स, रिटेल और डिजिटल बिजनेस सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी आधारित समाधान प्रदान करती है।
शेयर की अब तक की बढ़त
पिछले साल 21 मार्च 2024 को यह शेयर 61.19 रुपये के निचले स्तर पर था। इसके बाद महज 11 महीनों में यह 962% उछलकर 4 फरवरी 2025 को 650.00 रुपये के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। यह अब अपने रिकॉर्ड हाई से 8% नीचे कारोबार कर रहा है।
1 लाख से 54 लाख तक का सफर
अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 3 मार्च 2021 को यह शेयर 11.64 रुपये के भाव पर था। मौजूदा स्तर पर देखें तो इसमें 5484% का भारी मुनाफा मिल चुका है। यानी चार साल पहले 1 लाख रुपये लगाने वाले निवेशकों की रकम आज 54 लाख रुपये से ज्यादा हो गई होती। लुसेंट इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी और कंपनी के विस्तार को देखते हुए निवेशक इस पर खास नजर बनाए हुए हैं।