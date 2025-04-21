scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारMukesh Ambani Multibagger Stock: अंबानी के इस शेयर ने 5 साल में निवेशकों को बनाया करोड़पति, आज लगा अपर सर्किट

Mukesh Ambani Multibagger Stock: अंबानी के इस शेयर ने 5 साल में निवेशकों को बनाया करोड़पति, आज लगा अपर सर्किट

इस शेयर ने पिछले 5 साल में 8000% से भी अधिक का रिटर्न देते हुए निवेशकों के 1 लाख रुपये के निवेश को करीब 1 करोड़ रुपये के कॉर्पस में बदल दिया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 21, 2025 11:30 IST

Multibagger Stock: मुकेश अंबानी की कंपनी Lotus Chocolate Company Ltd के शेयर में आज ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। अंबानी के इस शेयर ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए मालामाल कर दिया है। स्टॉक में आज 5% का अपर सर्किट भी लगा है। 

इस शेयर ने पिछले 5 साल में 8000% से भी अधिक का रिटर्न देते हुए निवेशकों के 1 लाख रुपये के निवेश को करीब 1 करोड़ रुपये के कॉर्पस में बदल दिया है। Trendlyne के डेटा के मुताबिक मार्च 2025 तक मुकेश अंबानी की कंपनी Reliance Consumer Products Limited के पास इस कंपनी की 51% हिस्सेदारी है। 

Lotus Chocolate Share Price

सुबह 11:19 बजे तक शेयर बीएसई पर 5% के अपर सर्किट के साथ 55.30 रुपये चढ़कर 1161.95 रुपये पर बंद हुआ। 

₹1 लाख ऐसे बना करीब ₹1 करोड़

करीब पांच साल पहले यानी 24 अप्रैल 2020 को इस  शेयर की कीमत सिर्फ 12.61 रुपये था। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास Lotus Chocolate के 8,333 इक्विटी शेयर होते। 

वर्तमान में कंपनी के 1 इक्विटी शेयर की कीमत 1161 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 8,333 × 1161 = 96,74,613 रुपये, 96.74 लाख यानी करीब 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस होता। 

Lotus Chocolate Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 11 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 6 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 6 महीने में स्टॉक 22 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। 

मल्टीबैगर स्टॉक

सालाना आधार पर देखें तो शेयर ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में शेयर ने 181 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 609 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 8054 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
