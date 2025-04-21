Reliance, Tata और Aditya Birla ग्रुप की इन कंपनियों के शेयरों पर आज निवेशकों की नजर, ये है बड़ी वजह

Q4 Results Today: कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांकों में सुबह 10:45 बजे तक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच आज निवेशकों की नजर मुकेश अंबानी की कंपनी Lotus Chocolate Company, टाटा ग्रुप की Tata Investment Corporation, आदित्य बिड़ला ग्रुप की Aditya Birla Money सहित अन्य शेयर निवेशकों की रडार पर हैं।

दरअसल आज ये कंपनियां अपने जनवरी-मार्च (Q4) तिमाही के नतीजों को जारी करने जा रही है। बीएसई के रिजल्ट कैलेंडर के मुताबिक आज कुल 16 कंपनियां अपने तिमाही नतीजों को जारी करने जा रही हैं। शेयर बाजार में लिस्टेड हर कंपनियों को हर तिमाही की समाप्ति के बाद अपने वित्तीय नतीजों को जारी करना होता है।

सोमवार 21 अप्रैल को ये कंपनियां जारी करेंगी तिमाही नतीजे

आज Alok Industries Ltd, Anant Raj Ltd, Aditya Birla Money Ltd, G N A Axles Ltd, Himadri Speciality Chemical Ltd, International Gemmological Institute India Ltd, Indag Rubber Ltd, Lotus Chocolate Company Ltd, Mahindra Logistics Ltd, Pitti Engineering Ltd, Purple Finance Ltd, Rajratan Global Wire Ltd, Shekhawati Industries Ltd, Shilchar Technologies Ltd, Siel Financial Services Ltd और Tata Investment Corporation Ltd. के वित्तीय नतीजे आएंगे।

Lotus Chocolate Share Price

रिलांयस कंजयूमर प्रोडक्ट का इस कंपनी में 51% हिस्सेदारी है। सुबह 10:50 बजे तक शेयर बीएसई पर 3.19% या 35.35 रुपये चढ़कर 1142 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

Tata Investment Corporation Share Price

कंपनी का शेयर आज सुबह 10:53 बजे तक बीएसई पर 1.09% या 68.75 रुपये की तेजी के साथ 6360 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.08% या 68 रुपये चढ़कर 6,357 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Aditya Birla Money Share Price

कंपनी का शेयर आज सुबह 10:53 बजे तक बीएसई पर 1.73% या 2.75 रुपये की तेजी के साथ 161.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था।