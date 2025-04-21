गोल्ड (Gold) भारतीयों को काफी पसंद आता है। लोग शादी या फिर किसी शुभ अवसर पर इसे खरीदते हैं। वहीं दीवाली, अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya) पर भी सोना खरीदना शुभ माना जाता है। सोना जहां एक तरफ इन्वेस्टमेंट का काफी अच्छा ऑप्शन है तो वहीं, यह पॉपुलर एसेट है। इस साल अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी।

इस साल सोने (Gold Price) के साथ चांदी की कीमतों (Silver Price) में तेजी देखने को मिली है। सोने कीमतों में आई तेजी के बाद लोगों के मन में सवाल है कि क्या इस बार गोल्ड खरीदना सही रहेगा या नहीं। आपको बता दें कि 'अक्षय' का मतलब कभी कष्ट न हो। इस वजह से लोग इस दिन सोना खरीदना शुभ मानते हैं।

इस साल अक्षय तृतीया पर गोल्ड खरीदना सही है?

गोल्ड ने हमेशा से निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में सोने ने 31 फीसदी का रिटर्न दिया है। पिछले साल अक्षय तृतीया पर 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 73,000 रुपये प्रति 10 ग्राम थी तो वहीं अब इसकी कीमत 96000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। भारत में हर साल सोने की मांग बढ़ रही है। लोग बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जगह गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं।

अगर आप सिक्योर निवेश का ऑप्शन तलाश कर रहे हैं तो आपको गोल्ड की तरफ रूख करना चाहिए। अक्षय तृतीया के मौके पर सोना खरीदना अच्छा फैसला हो सकता है।

क्यों बढ़ रहे सोने के दाम ?

सोने की कीमतों में तेजी आने के पीछे कई कारण है। इन कारणों में से मुख्य डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना है। इसके अलावा मंदी के डर से भी सोने की कीमतों में तेजी आ रही है। दरअसल, जब भी वैश्विक अनिश्चितता आती है तो निवेशक सोने में निवेश करना शुरू कर देते हैं। गोल्ड की ज्यादा डिमांड होने पर इसकी कीमतों में तेजी आती है।

Goldman Sachs ने अनुमान जताया है कि इस साल के अंत में सोना $3,700 प्रति आउंस तक जा सकता है। वहीं, Bank of America और UBS के अनुसार गोल्ड $3,500 प्रति आउंस के स्तर को छू सकता है। इसी तरह

फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड (Physical Gold Vs Digital Gold)

अगर आप कन्फ्यूज हैं कि गोल्ड के किस रूप में इन्वेस्ट करें तो बता दें कि आपको डिजिटल गोल्ड में निवेश करना चाहिए। डिजिटल गोल्ड में सिक्योरिटी रहती है। दरअसल, फिजिकल गोल्ड में गोल्ड ज्वैलरी के खोने या चोरी होने का खतरा रहता है। वहीं, डिजिटल गोल्ड में इस तरह का कोई खतरा नहीं रहता है। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड पर सटीक राशि मिलती है। वहीं, फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्ज (Making Charge) आदि चार्जिस कटकर मिलते हैं।