Gold Price: 1 लाख के पार जा सकता है सोना, 4 महीने में दिया 25% से ज्यादा का रिटर्न; अभी खरीदना कितना सही?

Gold Price: 1 लाख के पार जा सकता है सोना, 4 महीने में दिया 25% से ज्यादा का रिटर्न; अभी खरीदना कितना सही?

Gold Rate: सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिली है। आज भी गोल्ड प्राइस में तेजी आई है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत में गोल्ड 1 लाख रुपये के पार जा सकता है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या अभी गोल्ड खरीदना सही है या नहीं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 21, 2025 11:21 IST
Gold Rate
Gold Price Today

Gold Price: शेयर बाजार (Stock Market) में जहां एक तरफ उतार-चढ़ाव हैं तो वहीं सोने की कीमतों में तेजी जा रही है। गोल्ड अपने नाम रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। अभी 24 कैरेट के 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 95,000 रुपये है। हैरान करने वाली बात है कि गोल्ड ने पिछले चार महीने यानी वर्ष 2025 में अभी तक 25 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दे दिया है।

इसके अलावा माना जा रहा है कि इस साल के अंत में सोने के भाव 1 लाख रुपये के पार जा सकते हैं। सोने की कीमतों में जारी तेजी के बाद निवेशकों के मन में सवाल है कि क्या अभी सोना खरीदना सही है? 

सोना खरीदें या बेचें? (Buy or sell gold?)

गोल्ड निवेशकों के मन में सवाल है कि सोने की कीमतों में जारी तेजी के बीच गोल्ड खरीदना चाहिए या नहीं। इसको लेकर LKP Securities के वीआईपी रिसर्च एनलिस्ट  जतीन त्रिवेदी ने इंडिया टूडे को कहा कि गोल्ड प्राइस अभी अपने रेसिसटेंस लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहा है। सोने की कीमतों में हाल में कोई गिरावट देखाई नहीं दे रही है। सोने का सपोर्ट लेवल $3,280–$3,290 है। अगर सोने में गिरावट आती है तो वह $3,150 तक पहुंच सकता है। 

 Kotak Mahindra AMC के फंड मैनेज सतीश डोंडापति के अनुसार सोने की कीमतों में तेजी लंबे समय तक जारी रह सकती है। 

सोने की कीमत वैश्विक स्तर पर नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो बैलेंस और रिस्क मैनेजेमेंट को ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए। दरअसल, सोने की कीमतों मे ंअभी तेजी जारी है, लेकिन बाद में यह फीकी भी पड़ सकती है। 

आज क्या है सोने की कीमत?  (Gold Price Today)

आज सुबह MCX पर गोल्ड 96,747 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। सुबह 10.07 बजे 5 जून की एक्सपायरी वाले गोल्ड प्राइस 96,423 रुपये पहुंच गया था। यह पिछले बंद से 1.23 फीसदी की बढ़ोतरी को दर्शाता है। पिछले हफ्ते सराफा बाजार में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 98,000 रुपये के पार पहुंच गया था। 

इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के 17 अप्रैल 2025 को सोने की कीमतों में तेजी आई है। 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 94,910 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 92,630 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसी तरह 20 कैरेट गोल्ड की कीमत 84,470 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 

