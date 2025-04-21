scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStocks to BUY Today: खरीद लें SBI सहित ये स्टॉक! ब्रोकरेज ने लगाया बड़ा दांव - चेक करें टारगेट

Stocks to BUY Today: खरीद लें SBI सहित ये स्टॉक! ब्रोकरेज ने लगाया बड़ा दांव - चेक करें टारगेट

ब्रोकरेज फर्म SMC Global ने इन शेयरों पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस भी बताया है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 21, 2025 10:39 IST

Stocks to BUY Today: भारतीय शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव के बीच, घरेलू ब्रोकरेज फर्म SMC Global Securities ने चार स्टॉक्स पर BUY कॉल दिया है जहां निवेशकों को मोटा मुनाफा हो सकता है। ब्रोकरेज ने चार में दो शेयर को टेक्निकल चार्ट के आधार पर और अन्य शेयरों को जबूत फंडामेंटल के आधार पर पिक किया है। 

जिन चार शेयरों पर ब्रोकरेज ने BUY कॉल दिया है वो हैं: State Bank of India (SBI), Astra Microwave Products, Kalpataru Projects International और Paradeep Phosphates. ब्रोकरेज फर्म SMC Global ने इन शेयरों पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस भी बताया है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

State Bank of India (SBI)

एसबीआई ने हाल ही में मार्च 2025 में 680 रुपये के अपने 52 Week Low को टच करने के बाद एक मजबूत वापसी की है और एक बार फिर डेली चार्ट पर अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर एक नई तेजी पकड़ी है। 

टेक्निकल रूप से, स्टॉक ने डेली चार्ट पर दिखाई देने वाले इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन के ऊपर एक नया ब्रेकआउट भी दिया है।

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 875-880 रुपये का दिया है और ब्रोकरेज ने इसपर 745 रुपये पर स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी है। 

Kalpataru Projects International 

कल्पतरु प्रोजेक्ट्स ईपीसी और रियल एस्टेट बिजनेस में है। ईपीसी सेगमेंट में मुख्य रूप से बिजली टीएंडडी क्षेत्र, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इसकी उपस्थिति 70 देशों में है। 

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1,082 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर 8-10 महीने में यह टारगेट हासिल कर सकता है। 

Astra Microwave Products

एस्ट्रा माइक्रोवेव पिछले कुछ महीनों से दबाव में कारोबार कर रहा है और मार्च 2025 में इसने 52 Week Low का अपना न्यूनतम स्तर 584.20 रुपये को टच किया है। 

हालांकि, तब से कीमतों में धीरे-धीरे सुधार देखा गया है क्योंकि एक बार फिर स्टॉक ने डेली चार्ट पर अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग औसत से ऊपर एक फ्रेश अपसाइड हासिल किया है।

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 875-880 रुपये का दिया है और ब्रोकरेज ने इसपर 670 रुपये पर स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी है। 

Paradeep Phosphates

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी नई क्षमता वृद्धि और विलय के बाद ग्रोथ के लिए अच्छी स्थिति में है। भविष्य की ओर देखते हुए, यह अपने फर्टिलाइजर मिश्रण को अनुकूलित करने, कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को प्रबंधित करने पर फोकस कर रही है। 

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 172 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर 8-10 महीने में यह टारगेट हासिल कर सकता है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 21, 2025