Upcoming Dividend Stocks: Muthoot Finance, Sanofi India सहित इन शेयरों में कमाई का बंपर मौका - FULL LIST

Upcoming Dividend Stocks: सोमवार से शुरू हो रहे नए कारोबारी हफ्ते (21-25 अप्रैल) में कुल 7 कंपनियों के शेयर Ex-Dividend ट्रेड करने जा रहे हैं।

निवेशकों के लिए पिछला कारोबारी हफ्ता काफी अच्छा रहा था और निवेशकों ने पिछले कारोबारी हफ्ते कुल 3,84,004.73 करोड़ रुपये की कमाई की थी। चलिए जानते हैं अब अगले कारोबारी हफ्ते में किन-किन स्टॉक्स में आपके पास कमाई का मौका है?

CIE Automotive India Ltd

कंपनी ने बताया कि वो अपने शेयरधारकों को 70% का डिविडेंड देगी। कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 7 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी। कंपनी डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट के रूप में बुधवार 23 अप्रैल का दिन सेट किया है।

Elantas Beck India Ltd

कंपनी ने बताया कि वो अपने शेयरधारकों को 75% का डिविडेंड देगी। कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 7.5 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी। कंपनी डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट के रूप में बुधवार 23 अप्रैल का दिन सेट किया है। कंपनी ने बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट 29 मई या उससे पहले कर देगी।

Schaeffler India Ltd

कंपनी ने बताया कि वो अपने शेयरधारकों को 1400% का डिविडेंड देगी। कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 28 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी। कंपनी डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट के रूप में बुधवार 23 अप्रैल का दिन सेट किया है।

Colab Platforms Ltd

कंपनी ने बताया कि वो अपने शेयरधारकों को 0.5% का डिविडेंड देगी। कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 0.01 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। कंपनी डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट के रूप में गुरुवार 24 अप्रैल का दिन सेट किया है।

Huhtamaki India Ltd

कंपनी ने बताया कि वो अपने शेयरधारकों को 100% का डिविडेंड देगी। कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 2 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी। कंपनी डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट के रूप में गुरुवार 24 अप्रैल का दिन सेट किया है।

Muthoot Finance Ltd

कंपनी के बोर्ड मेंबर्स सोमवार 21 अप्रैल को अंतरिम डिविडेंड पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे। कंपनी ने बताया कि अगर डिविडेंड का ऐलान होता है तो उसके लिए रिकॉर्ड डेट शुक्रवार 25 अप्रैल 2025 होगी।

Sanofi India Ltd

कंपनी ने बताया कि वो अपने शेयरधारकों को 1170% का डिविडेंड देगी। कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 117 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी। कंपनी डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट के रूप में शुक्रवार 25 अप्रैल का दिन सेट किया है।