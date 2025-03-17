धड़ाधड़ अपर सर्किट! ₹2 से ₹162 पर पहुंचा ये Multibagger Stock, निवेशक मालामाल - आपके पास है?

Multibagger Stock: सोमवार को शेयर बाजार के दोनों सूचकांकों में तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच BT Bazaar ने आपके लिए एक ऐसा स्टॉक खोजा है जिसमें पिछले कई दिनों से लगातार अपर सर्किट लग रहा है। शेयर में आज भी 2% का अपर सर्किट लगा है।

इस शेयर ने 1 साल से भी कम समय में निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है और उनके 1 लाख रुपये के निवेश को 81 लाख रुपये के कॉर्पस में बदल दिया है। जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Kothari Industrial Corporation Ltd.

₹2 का ₹162 पर पहुंचा

1 साल से भी कम समय में इस शेयर ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। 3 अप्रैल 2024 को शेयर की कीमत 1.98 रुपये यानी करीब 2 रुपये थी। और वर्तमान में शेयर 162 रुपये पर है।

1 लाख बना 81 लाख रुपये

अगर 3 अप्रैल 2024 को किसी निवेशक ने 1.98 रुपये यानी करीब 2 रुपये के भाव पर 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो उस निवेशक के पास Kothari Industrial Corporation के 1,00,000 ÷ 2 = 50,000 इक्विटी शेयर होते।

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 162 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास 50,000 × 162 = 81,00,000 (81 लाख) रुपये का कॉर्पस होता।

Kothari Industrial Corporation Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 2% के अपर सर्किट के साथ लॉक है। शेयर आज 3.15 रुपये चढ़कर 162.40 रुपये पर है।

Kothari Industrial Corporation Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 11 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 31 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 114 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 601 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। YTD आधार पर यानी इस साल अब तक शेयर 91 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।

Kothari Industrial Corporation के बारे में

इस कंपनी का स्थापना 1970 में हुई थी। कंपनी फर्टिलाइजर, FMCG और हेल्थकेयर प्रोडक्ट बनाती है।