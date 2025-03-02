शेयर बाजार में निवेश करने वाले हमेशा उन स्टॉक्स की तलाश में रहते हैं, जो उन्हें बेहतरीन रिटर्न दे सकें। मल्टीबैगर स्टॉक्स उन्हीं में से एक होते हैं, लेकिन इनसे अच्छा मुनाफा कमाने के लिए धैर्य और लॉन्ग-टर्म होल्डिंग जरूरी होती है। ऐसा ही एक शानदार मल्टीबैगर स्टॉक है केडीडीएल लिमिटेड (KDDL Ltd), जिसने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले 16 सालों में इस स्टॉक ने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है!

1 लाख बना 1.83 करोड़

अगर हम केडीडीएल लिमिटेड के शेयरों के लॉन्ग-टर्म प्ररफॉर्मेंस की बात करें तो इसने 2008 में सिर्फ ₹16.50 प्रति शेयर की कीमत से लेकर अब ₹2,883 तक का सफर तय किया है। यानी, 16 साल में इस शेयर ने 17,373% से अधिक का रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने 16 साल पहले ₹1 लाख इस स्टॉक में लगाए होते और अब तक उसे होल्ड किया होता, तो उसका निवेश ₹1.83 करोड़ में बदल चुका होता!

कंपनी का मार्केट कैप और 52-वीक हाई-लो

बीएसई से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी का मार्केट कैप ₹3,545 करोड़ है। वहीं स्टॉक का 52-वीक हाई ₹3,801.50 है और 52-वीक लो ₹2,048.60 है।

3 साल में 249.39% का दमदार रिटर्न

केडीडीएल लिमिटेड के शेयरों ने हाल के में भी शानदार प्रदर्शन किया है।

1 हफ्ते में शेयर में 33.44% की बढ़त हुई। वहीं, 1 महीने में शेयर ने 18.32 फीसदी का रिटर्न दिया। इसी तरह 3 महीने में स्टॉक 8.70% चढ़ गया। साल 2024 में अब तक स्टॉक ने टोटल 4.82% का निगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में शेयर ने 249.39% का रिटर्न दिया।

क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए?

केडीडीएल लिमिटेड ने लॉन्ग-टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, लेकिन किसी भी निवेश से पहले अच्छी रिसर्च और बाजार की रणनीति बनाना जरूरी है। अगर आप लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं, तो ऐसे शेयर आपको बेहतरीन मुनाफा दे सकते हैं।

