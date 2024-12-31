scorecardresearch
अपने 52 वीक लो से 129 प्रतिशत उछला मल्टीबैगर शेयर, 2025 के लिए क्या है टारगेट

Zomato Ltd के शेयरों ने 2024 में निवेशकों की संपत्ति को दोगुना कर दिया है। इस साल शेयर में 125% की बढ़ोतरी हुई है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी के शेयरों में 129 प्रतिशत का उछाल आया है, जो 18 जनवरी 2024 को 52 वीक के न्यूनतम स्तर ₹121.70 से उभरकर ₹278 तक पहुंच गए।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 31, 2024 11:29 IST
Bull Vs Bear
Zomato Ltd के शेयरों ने 2024 में निवेशकों की संपत्ति को दोगुना कर दिया है। इस साल शेयर में 125% की बढ़ोतरी हुई है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी के शेयरों में 129 प्रतिशत का उछाल आया है, जो 18 जनवरी 2024 को 52 वीक के न्यूनतम स्तर ₹121.70 से उभरकर ₹278 तक पहुंच गए। हालांकि, पिछले दो हफ्तों में Zomato के शेयरों में 7% की गिरावट आई है और 5 दिसंबर 2024 को ₹304.50 के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर से 8.7% नीचे हैं।

ब्रोकरेज फर्म्स Zomato के शेयरों के भविष्य को लेकर अधिकतर पॉजिटिव नजरिया रखती हैं।

ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी Zomato के शेयरों पर 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग दी है और ₹335 का टारगेट प्राइस तय किया है। बर्नस्टीन ने कहा कि Zomato का Swiggy के मुकाबले शहरों में व्यापक प्रसार है, जबकि Swiggy के पास ज्यादा यूजर्स है। Zomato के लिए प्रति रेस्टोरेंट ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू Swiggy से अधिक है।

ग्लोबल ब्रोकरेज CLSA ने भी Zomato के शेयरों पर 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग दी है और ₹370 का मूल्य लक्ष्य तय किया है। CLSA ने Swiggy और Zomato के परिणामों की तुलना की।

CLSA ने कहा कि Swiggy के Q2 परिणामों में साल दर साल B2C ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू (GOV) में 30% की वृद्धि दिखी, जबकि Q1 FY25 में यह वृद्धि 23% थी। क्विक कॉमर्स सेगमेंट में Swiggy के GOV में 76% की वृद्धि हुई, जो Zomato के Blinkit के 122% के वृद्धि दर से पीछे है। ब्रोकरेज ने यह भी जोड़ा कि फूड डिलीवरी में, Swiggy का GOV साल दर साल 15% बढ़ा, जबकि Zomato ने 21% की वृद्धि दर्ज की। दोनों प्लेटफॉर्म्स ने समान सीक्वेंशियल सुधार देखा, Swiggy में 6% और Zomato में 5% है।

CLSA का कहना है कि जबकि Swiggy और Zomato के बीच अंतर अब बढ़ नहीं रहा है, Zomato अब भी क्विक कॉमर्स GOV में Swiggy से 81% बड़ा है।

इस बीच, Zomato के शेयर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में सकारात्मक हैं, क्योंकि यह 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन की मूविंग एवरेज से नीचे है, लेकिन 5 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर है।

मोर्गन स्टेनली ने Zomato के स्टॉक पर 'ओवरवेट' रेटिंग दी है और ₹355 का संशोधित मूल्य लक्ष्य तय किया है, जो पहले ₹288 प्रति शेयर था। 
ग्लोबल ब्रोकरेज का मानना है कि ऑनलाइन फूड और क्विक-कॉमर्स एग्रीगेटर Zomato अपनी लगभग 40 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी बनाए रखेगा, भले ही प्रतिस्पर्धा बढ़ रही हो।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
