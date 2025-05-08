Gold, Silver Price Today: भारत-पाक के टेंशन के बीच MCX पर सोने और चांदी की कीमतें धड़ाम! रिटेल कीमतें क्या?

Gold Silver Rates Today : भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के बीच आज लगातार दूसरे दिन सोने के वायदा कारोबार की कीमतें गिरी हैं। साथ ही साथ आज चांदी के फ्यूचर ट्रेड की कीमतों में भी गिरावट आई है।

दोपहर 12:06 बजे तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 1.49% या 1451 रुपये गिरकर 95639 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है तो वहीं 4 जुलाई 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी 0.87% या 833 रुपये टूटकर 94900 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है।

advertisement

सोने और चांदी की रिटेल कीमतें

अगर आज रिटेल कीमतों की बात करें तो India Bullion and Jewellers Association (IBJA) के मुताबिक आज दोपहर 12:06 बजे तक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9602 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 8796 रुपये है।

आपके शहर में क्या है गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट रेट?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक: