Gold, Silver Price Today: भारत-पाक के टेंशन के बीच MCX पर सोने और चांदी की कीमतें धड़ाम! रिटेल कीमतें क्या?
Gold Silver Rates Today : सोने और चांदी के वायदा कारोबार में आज फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। जानिए क्या है रिटेल कीमतें।
Gold Silver Rates Today : भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के बीच आज लगातार दूसरे दिन सोने के वायदा कारोबार की कीमतें गिरी हैं। साथ ही साथ आज चांदी के फ्यूचर ट्रेड की कीमतों में भी गिरावट आई है।
दोपहर 12:06 बजे तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 1.49% या 1451 रुपये गिरकर 95639 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है तो वहीं 4 जुलाई 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी 0.87% या 833 रुपये टूटकर 94900 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है।
सोने और चांदी की रिटेल कीमतें
अगर आज रिटेल कीमतों की बात करें तो India Bullion and Jewellers Association (IBJA) के मुताबिक आज दोपहर 12:06 बजे तक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9602 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 8796 रुपये है।
आपके शहर में क्या है गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट रेट?
आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,183 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,200 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,037 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,01,500 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,183 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,200 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,079 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,035 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,045 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,15,200 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,192 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,01,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,055 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।