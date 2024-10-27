scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारJP Power Shares पर आई बड़ी खबर, सोमवार को होगा बड़ा एक्शन!

JP Power Shares पर आई बड़ी खबर, सोमवार को होगा बड़ा एक्शन!

Jaiprakash Power Ventures ने सितंबर तिमाही के नतीजों का एलान कर दिया है। पिछले 5 दिनों में स्टॉक करीब 9 प्रतिशत टूट चुका है। अब Q2 रिजल्ट्स का असर सोमवार को स्टॉक में दिखेगा।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 27, 2024 08:18 IST
JP Power Share
JP Power Share

Jaiprakash Power Ventures ने सितंबर तिमाही के नतीजों का एलान कर दिया है। पिछले 5 दिनों में स्टॉक करीब 9 प्रतिशत टूट चुका है। अब Q2 रिजल्ट्स का असर सोमवार को स्टॉक में दिखेगा।

जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के कंसोलिडेडेट मुनाफे में तीन गुना की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने जुलाई-सितंबर 2024-25 की तिमाही में खर्चों में कमी के चलते कंसो प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स   ₹182.66 करोड़ तक पहुंच गया है। जबकि कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 2023-24 की जुलाई-सितंबर तिमाही में PAT ₹68.66 करोड़ था। इसका मतलब ये हुआ कि मुनाफे में अच्छा खासा उछाल देखा गया है।

advertisement

कुल आय पिछले साल की समान तिमाही में ₹1,359.23 करोड़ से घटकर ₹1,305.19 करोड़ हो गई है। कंपनी ने पिछले साल की इसी तिमाही में ₹1,172.02 करोड़ से अपने खर्चों को घटाकर ₹1,070.76 करोड़ कर दिया। वहीं सेल्स को देखें तो ₹1226 मिलियन रिपोर्ट की, जबकि एक साल पहले यह ₹1,349 मिलियन थी।

जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड कोयला खनन, रेत खनन, सीमेंट और थर्मल और जलविद्युत बिजली के उत्पादन में काम करने वाली कंपनी है, जिसने पिछले कुछ सालों से अपनी कमाई को कन्सिस्टेंट रखा हुआ है। फिलहाल कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 12.80 % है, जबकि ROE यानि रिटर्न ऑन इक्विटी 14.0 % है। पिछले पांच साल से कंपनी ने 39.8% CAGR का प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है।

स्टॉक का PE रेशो 9.69 है। इस स्टॉक की बुक वैल्यू 16.70 रुपए है. याने 22.21 रुपए के शेयर प्राइस के अगेंस्ट इसकी 16.70 रुपए की बुक वैल्यू ठीक है। 

पावर जनरेशन और डिस्ट्रिब्यूशन इंडस्ट्री की मिडकैप कंपनी जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड शेयर बाजार में ग्रोथ कर रही है। पिछले एक महीने में स्टॉक ने महज 3 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं 6 महीने में निवेशकों को नुकसान हुआ है। वहीं एक साल में निवेशकों का पैसा डबल भी हुआ है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 27, 2024