क्या बैंकिंग सेक्टर में कोई स्टॉक है जिसमें बंपर तेजी आ सकती है? निवेशकों का पैसा सरकारी या फिर प्राइवेट बैंक, कहां बनेगा? इसका जवाब ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने दिया है। इतना ही एक स्टॉक को लेकर 20 प्रतिशत तेजी की भी संभावना जताई जा रही है।

कैसी रहेगी बैंक की ग्रोथ?

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA की ओर से ICICI Bank को चुना गया है। ब्रोकरेज का मानना है कि बैंक की स्थिति काफी मजबूत दिख रही है। ऐसे वक्त जब दूसरे बैंकों के डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ के बीच फर्क बढ़ता दिख रहा है, ऐसे में ICICI Bank की डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी हो रही है। बैंक ने अपने पीयर्स यानि प्रतिद्वंद्वी बैंकों के शेयरों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन भी किया है।

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA का कहना है कि नेट इंट्रस्ट मार्जिन स्थिर रहने की उम्मीद है। वहीं अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो फौरी तौर पर नेट इंट्रस्ट मार्जिन पर दवाब देखने को मिल सकता है। बैंक की ओर से कॉस्ट टू इनकम रेश्यो को लेकर कोई गाइडेंस नहीं दी गई है लेकिन प्रॉफिटेबल ग्रोथ डिलीवरी की उम्मीद है। आगे लोन ग्रोथ मजबूत रहने की उम्मीद है। बैंकिंग और MSME लैंडिंग बिजनेस में तेजी रहने की उम्मीद है।

स्टॉक की चाल

अगर पिछले दिनों की ICICI Bank की चाल देखें तो एक महीने में स्टॉक 5 प्रतिशत भाग चुका है। 6 महीने में 15 प्रतिशत और एक साल में 25 प्रतिशत रिटर्न दिया है। वहीं दूसरी ओर चुनाव के नतीजों के बाद से सरकारी स्टॉक्स में दवाब देखने को मिल रहा है। जिस तरह की तेजी चुनाव के नतीजों से पहले थी, वो रैली अब देखने को नहीं मिल रही है।

नए टारगेट्स क्या?

ICICI Bank पर CLSA ने Outperform दी है और स्टॉक का नया टारगेट 1500 रुपए कर दिया है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ब्रोकरेज का मानना है कि स्टॉक में 20 प्रतिशत की तेजी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: हमारी ओर से किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं है। कहीं भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें।