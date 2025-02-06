Multibagger Stock: 6 महीने से गिर रहे एग्रीटेक शेयर में आ गई तेजी, एक्सपर्ट ने दिया 60 फीसदी की तेजी के संकेत

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच कई ऐसे शेयर भी हैं जो शानदार रिटर्न दे रहे हैं। वहीं, कुछ शेयर अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गए हैं। इन स्टॉक में से एक धनुका एग्रीटेक शेयर (Dhanuka Agritech Share) है। इस शेयर ने लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिस्पांस दिया है, लेकिन पिछले छह महीनों से स्टॉक लाल निशान पर था। अब शेयर मे एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है।

धनुका एग्रीटेक शेयर को लेकर ब्रोकरेज भी बुलिश हैं। उनके अनुसार स्टॉक में 60 फीसदी की तेजी आ सकती है।

धानुका एग्रीटेक तीसरी तिमाही नतीजा (Dhanuka Agritech Q3 Result)

धानुका एग्रीटेक ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि दिसंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट में 21.31 फीसदी की वृद्धि के साथ 45.37 करोड़ रुपये रही। वहीं, कंपनी का EBITDA भी 18.91 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82.57 करोड़ रुपये रहा।

क्या है ब्रोकरेज की राय (Dhanuka Agritech Share Price Target 2025)

ब्रोकरेज फर्म नुवामा इंस्‍टीट्यूशनल इक्विटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि धानुका एग्रीटेक की वॉल्यूम ग्रोथ 12 फीसदी और एबिटा मार्जिन ग्रोथ 160 बीपीएस रहा है। इसके अलावा कंपनी का नेट प्रॉफिट अनुमान से काफी अच्छा रहा है। हालांकि, ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी के टेक्निकल प्‍लांट्स विस्‍तार में कुछ समस्याएं है। उम्मीद है कि बाकी सेक्टर्स में सुधार होने के बाद कंपनी के मार्केट कैप में भी सुधार आएगा।

नुवामा ने शेयर की रेटिंग "BUY" कर दी और प्राइस टारगेट को 2,215 रुपये कर दिया। यह मौजूदा स्तर से 60 फीसदी की तेजी के संकेत देता है।

धानुका एग्रीटेक शेयर का हाल (Dhanuka Agritech Share Price)

आज कंपनी के शेयर हरे निशान पर हैं। सुबह 10.45 बजे धानुका एग्रीटेक के शेयर 1.58 फीसदी की तेजी के साथ 1,438.10 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 6,500 करोड़ रुपये है। पिछले साल अगस्त में शेयर ने 1,926.40 रुपये के 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर को टच किया था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।