scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारMultibagger stock 6 महीेने में 163 प्रतिशत रिटर्न, नए साल में 10 गुना होने जा रहा है सस्ता

Multibagger stock 6 महीेने में 163 प्रतिशत रिटर्न, नए साल में 10 गुना होने जा रहा है सस्ता

एक छोटे Small Cap Stock ने पिछले 6 महीनों में 160 प्रतिशत से अधिक की तेजी दिखाई है, जो नए साल में 10 गुना सस्ता हो जाएगा। इसके साथ ही कंपनी का पहला स्टॉक स्प्लिट या कॉर्पोरेट एक्शन है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 22, 2024 11:18 IST
Market watchers believe that selling by foreign institutional investors and weaker-than-expected Q2 results kept the market volatile in the recent past.
Market watchers believe that selling by foreign institutional investors and weaker-than-expected Q2 results kept the market volatile in the recent past.

एक छोटे Small Cap Stock ने पिछले 6 महीनों में 160 प्रतिशत से अधिक की तेजी दिखाई है, जो नए साल में 10 गुना सस्ता हो जाएगा। इसके साथ ही कंपनी का पहला स्टॉक स्प्लिट या कॉर्पोरेट एक्शन है। बीएसई के अनुसार, पिछले क्लोजिंग तक, कंपनी का मार्केट कैप 102.39 करोड़ रुपये है।

advertisement

अगर हम स्टॉक के हाल के प्रदर्शन की बात करें, तो इसने पिछले दो हफ्तों में 22.18 प्रतिशत का प्रॉफिट दर्ज किया है, जबकि उसी समय में सेंसेक्स 4 प्रतिशत से अधिक गिरा है। इस स्टॉक का नाम Getalong Enterprise है, यह कंपनी टैक्स समाधान और इससे जुड़ी सर्विस देती है।

Getalong Enterprise शेयर स्प्लिट
Getalong Enterprise ने 2025 इक्विटी शेयरों की सब-डिवीजन / स्प्लिट की घोषणा की है, प्रत्येक इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये है, पूरी तरह से पेडअप हैं, जिसे 1 रुपये (केवल एक रुपये) के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया जाएगा।

शेयर की कीमत
शुक्रवार 20 दिसंबर को Getalong Enterprise के शेयर 511.95 रुपये पर बंद हुए, जो पिछले 522.35 रुपये प्रति शेयर के क्लोजिंग से 10.40 अंक या 1.99% कम थे। कुल 500 शेयरों का कारोबार हुआ, जबकि पिछले दो हफ्तों के औसत कारोबार में 563 शेयरों का लेन-देन हुआ था।

शेयर की कीमत का इतिहास
BSE विश्लेषण के अनुसार, Getalong Enterprise के शेयर की कीमत पिछले छह महीनों में 163.89 प्रतिशत बढ़ी है। अगर हम और पीछे जाएं, तो इस छोटे कैप स्टॉक ने अपने निवेशकों की संपत्ति को दोगुना किया है, पिछले दो वर्षों में 427.78 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इसी तरह, पिछले तीन वर्षों में स्टॉक ने 601.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जबकि सेंसेक्स ने उसी समय में 39.80 प्रतिशत का मुनाफा दिया है।

पिछले एक और तीन महीनों में, Getalong के शेयर 21.72 प्रतिशत और 39.12 प्रतिशत बढ़े हैं। इस बीच, पिछले एक सप्ताह में स्टॉक में 2.09 प्रतिशत की गिरावट आई है।

शेयर स्प्लिट रिकॉर्ड डेट
कंपनी ने अपनी आगामी स्टॉक स्प्लिट के लिए गुरुवार, 2 जनवरी 2025 को ‘रिकॉर्ड डेट’ के रूप में निर्धारित किया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 22, 2024