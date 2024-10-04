scorecardresearch
Multibagger Stock: Tata Group के इस मल्टीबैगर पर आई बुलिश कॉल

टाटा पावर के शेयरों ने पांच साल में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। लेकिन आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम है टाटा पावर। 3 अक्टूबर 2019 को ये स्टॉक 59.35 रुपये पर बंद हुआ । लेकिन आज कारोबारी सत्र में टाटा ग्रुप का शेयर आज 469 रुपये पर पहुंच गया।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 4, 2024 13:29 IST

टाटा पावर के शेयरों ने पांच साल में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। लेकिन आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम है टाटा पावर। 3 अक्टूबर 2019 को ये स्टॉक 59.35 रुपये पर बंद हुआ । लेकिन आज कारोबारी सत्र में टाटा ग्रुप का शेयर आज 469 रुपये पर पहुंच गया। इस अवधि में इस स्टॉक ने 708% का रिटर्न दिया है। अगर इसकी तुलना सेंसेक्स से करें तो सेंसेक्स ने पांच साल में 119% का रिटर्न दिया है। 

पावर सेक्टर के इस शेयर में 2024 में 42% की बढ़ोतरी हुई है और एक साल में 82.64% की बढ़ोतरी हुई है।अब इस पर ब्रोकरेज की नई कॉल आई है। 

मॉर्गन स्टेनली ने क्या कहा?

वैश्विक ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली ने पिछले हफ्ते टाटा समूह की इस कंपनी पर अपना रुख दोगुना करके ओवरवेट कर दिया। साथ ही इसने अपने टारगेट प्राइस को भी 23% बढ़ाकर 337 रुपये से 577 रुपये कर दिया।

मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी पर कवरेज की शुरुआत की और इसे भारतीय बिजली क्षेत्र में शीर्ष पसंद बताया। ब्रोकरेज ने 530 रुपये का लक्ष्य मूल्य निर्धारित किया और 'खरीदें' रेटिंग दी।

अपनी रिपोर्ट में मोतीलाल ओसवाल ने भारतीय बिजली क्षेत्र में व्यापक रुझानों पर भी चर्चा की, जिसमें अगले दशक में 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश के अवसर का अनुमान लगाया गया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
