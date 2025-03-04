scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार₹3 का शेयर ₹2100 के पार! सिर्फ ₹50,000 लगाकर निवेशक बन गए करोड़पति, जमा हो गया ₹7 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस

₹3 का शेयर ₹2100 के पार! सिर्फ ₹50,000 लगाकर निवेशक बन गए करोड़पति, जमा हो गया ₹7 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस

आज हम आपको एक ऐसे ही शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जो साल 2001 में सिर्फ 3 रुपये का था जिसकी कीमत अब बढ़कर 2100 के पार कर गई है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 4, 2025 12:35 IST

Multibagger Stock: शेयर बाजार में हर कोई उन मल्टीबैगर स्टॉक की तलाश में रहता है जो आगे चलकर उन्हें करोड़पति बना दे। ज्यादातर इस तरह के शेयर पेनी स्टॉक होते हैं। पेनी स्टॉक में जोखिम भी काफी होता है लेकिन ये रिटर्न भी धमाकेदार देते हैं। 

आज हम आपको एक ऐसे ही शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जो साल 2001 में सिर्फ 3 रुपये का था जिसकी कीमत अब बढ़कर 2100 के पार कर गई है। इस शेयर ने निवेशकों के 50000 रुपये को 7 करोड़ रुपये से भी ज्यादा के कॉर्पस में बदल दिया है। जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं इसका नाम है Blue Star Limited.

advertisement

₹50,000 ऐसे बना ₹7 करोड़ से ज्यादा 

6 जुलाई 2001 को इस शेयर की कीमत सिर्फ 3.61 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास ब्लू स्टार कंपनी के 50000 ÷ 3 = 16,666 इक्विटी शेयर होते। 

कंपनी ने जून 2023 में 1:1 के रेश्यो में बोनस जारी किया था। इसका मतलब कंपनी ने 1 शेयर के बदले 1 शेयर फ्री में दिया था। इस हिसाब से उस निवेशक के पास 16,666 × 2 = 33,332 इक्विटी शेयर हो गए होंगे। 

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत बीएसई पर 2150 रुपये की है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास वर्तमान में 33,332 × 2150 = 7,16,63,800 रुपये यानी 7.16 करोड़ रुपये का कॉर्पस होता। 

Blue Star share price

कंपनी का शेयर दोपहर 12:29 बजे तक बीएसई पर5.88% या 119.40 रुपये चढ़कर 2150 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 5.89% या 119.80 रुपये की तेजी के साथ 2,152.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Blue Star share price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 14 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 12 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 26 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

वहीं पिछले 1 साल में शेयर 63 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 2 साल में शेयर ने निवेशकों का पैसा 2 गुना करते हुए 198 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। स्टॉक ने पिछले 3 साल में 318 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 442 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 4, 2025