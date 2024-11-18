scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार₹11 से ₹144 पर आया स्टॉक! अच्छे रिजल्ट्स से Upper Circuit, FIIs की बड़ी होल्डिंग

₹11 से ₹144 पर आया स्टॉक! अच्छे रिजल्ट्स से Upper Circuit, FIIs की बड़ी होल्डिंग

हैदराबाद स्थित एक टेक्नोलॉजी कंपनी Blue Cloud Softech Solutions Limited के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली। इंट्रा डे के दौरान शेयर 5 प्रतिशत अपर सर्किट के दौरान ₹144.20 पर पहुंचता दिखा।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 18, 2024 16:31 IST
₹11 से ₹144 पर आया स्टॉक! अच्छे रिजल्ट्स से Upper Circuit, FIIs की बड़ी होल्डिंग
₹11 से ₹144 पर आया स्टॉक! अच्छे रिजल्ट्स से Upper Circuit, FIIs की बड़ी होल्डिंग

हैदराबाद स्थित एक टेक्नोलॉजी कंपनी Blue Cloud Softech Solutions Limited के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली। इंट्रा डे के दौरान शेयर 5 प्रतिशत अपर सर्किट के दौरान ₹144.20 पर पहुंचता दिखा। 

Blue Cloud Softech Solutions का मार्केट कैप ₹3,145.59 करोड़ है। स्टॉक में तेजी का कारण Q2FY25 परिणामों और महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट ग्रोथ के कारण BSE पर अपर सर्किट लिमिट तक पहुंच गए। स्टॉक ने साल भर (YTD) में 147.12 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

advertisement

दमदार नतीजे

कंपनी ने 14 नवंबर 2024 को अपनी बोर्ड बैठक में सितंबर 30, 2024 की तिमाही और आधे साल के लिए अस्थायी वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी। परिणामों में शानदार वृद्धि देखी गई, जिसमें Q2FY25 में नेट सेल्स ₹23,527.36 लाख तक पहुंच गई, जो Q2FY24 में ₹8,687.29 लाख थी। FY25 की पहली छमाही के लिए ऑपरेशन से कुल आय ₹46,683.93 लाख रही, जो पिछले साल की समान अवधि के ₹12,141.53 लाख से एक बड़ी छलांग है। कंपनी का प्रॉफिट से पहले टैक्स (PBT) ₹1,557.13 लाख तक पहुंच गया, जो पिछले साल ₹294.52 लाख था। ऑपरेशन से नेट प्रॉफिट ₹1,134.94 लाख तक बढ़ा। प्रति शेयर आय (EPS) में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जो Q2FY25 में ₹0.52 रही, जबकि Q2FY24 में यह ₹0.16 थी।

निवेशकों के विश्वास को और बढ़ाते हुए, कंपनी ने एक रणनीतिक लीडरशिप बदलाव की घोषणा की। Blue Cloud ने वेंकट सेशावतारम वरदा को मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) के रूप में नियुक्त किया है, जो वित्तीय योजना से नई दिशा में नेतृत्व करेंगे। उनके कैपिटले मैनेजमेंट और रणनीतिक बातचीत में गहरे अनुभव से कंपनी को स्थिर वृद्धि हासिल होने की उम्मीद है।

ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक का स्टॉक 2024 में लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। 150% YTD रिटर्न ने इसे एक मल्टीबैगर बना दिया है, जो खुदरा और संस्थागत निवेशकों दोनों को आकर्षित कर रहा है। कंपनी का हेल्थकेयर और AI- आधारित टेक्नोलॉजी में इनोवेशन पर ध्यान और मजबूत वित्तीय स्थिति निवेशकों का विश्वास बढ़ा रहे हैं।

वहीं इस शेयर में FIIs की हिस्सेदारी 22.94 प्रतिशत है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 36.41 प्रतिशत से घटकर 1.74 प्रतिशत रह गई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 18, 2024