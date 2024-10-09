JP Power Shares में 10 प्रतिशत की तेजी, अब क्या होगा?

पावर जनरेशन और डिस्ट्रिब्यूशन इंडस्ट्री में एक मिडकैप कंपनी Jaiprakash Power Ventures के शेयर दमदार प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। 9 अक्टूबर 2024 को इंट्रा डे के दौरान 11 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला। अब ऐसे में सवाल है कि स्टॉक में आने वाले दिनों में किस तरह के ट्रेंड बनते हुए दिख रहे हैं?

JP Power के शेयरों को देखें तो पिछले दो दिनों में स्टॉक में तेजी लगातार बढ़ रही है। ये स्टॉक अपनी 5-दिन, 20-दिन, 50-दिन, 100-दिन और 200 डे के मूविंग एवरेज से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है।

कुल मार्केट प्रदर्शन की तुलना में Jaiprakash Power Ventures ने सेंसेक्स को एक महत्वपूर्ण मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। जहां NIFTY 50 इंडेक्स ने एक महीने में 0.57% रिटर्न दिया है, तो वहीं jp Power ने पिछले एक महीने में 27 प्रतिशत की तेजी रही है। वहीं 6 महीने में निफ्टी 10.76 प्रतिशत भागा है तो वहीं जेपी पावर इस दौरान 22.67 चला है।

जून क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 81.9 प्रतिशत बढ़कर 348.5 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 191.7 करोड़ रुपए था। नेट सेल्स को देखें तो 2.7 बढ़कर 1754.7 करोड़ रुपए रहा है।

आगे का नजरिया

स्टॉक विश्लेषण प्लेटफार्म MarketsMOJO के मुाबिक Jaiprakash Power Ventures में खरीदारी की सलाह दी गई है। प्लेटफॉर्म का कहना है कि ये प्रभावशाली आंकड़े कंपनी के मजबूत प्रदर्शन और पावर जनरेशन और डिस्ट्रिब्यूशन इंडस्ट्री में बढ़ोतरी की संभावनाओं को दर्शाते हैं।

कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को देखें तो

Market Capitalization: ₹15,084 करोड़

P/E Ratio: 9.64

P/B Ratio: 1.7

EPS (Earnings Per Share): ₹1.72

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।