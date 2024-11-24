scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार5 सालों में 27,600 प्रतिशत रिटर्न, अब 1 शेयर 10 टुकड़ों में बंट रहा है

5 सालों में 27,600 प्रतिशत रिटर्न, अब 1 शेयर 10 टुकड़ों में बंट रहा है

Eraaya Lifespaces के शेयर 2024 में एक मल्टीबैगर स्टॉक्स में से एक रहा है। YTD के दौरान एराया लाइफस्पेसेस के शेयर की कीमत 1700 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है। चूंकि इस मल्टीबैगर स्टॉक की कीमत हाल के वर्षों में काफी बढ़ी है, कंपनी के प्रमोटरों ने पहली बार स्टॉक स्प्लिट करने का फैसला लिया है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 24, 2024 11:43 IST

स्टॉक स्प्लिट 2024
इस स्मॉल-कैप स्टॉक ने शुक्रवार को ₹2,101.10 प्रति शेयर पर क्लोजिंग की, जिसमें एक दिन में 2.50 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोती दर्ज हुई। कंपनी ने बोर्ड ने 6 दिसंबर 2024 को स्टॉक स्प्लिट रिकॉर्ड डेट तय करने की मंजूरी दी, ताकि 1:10 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट के लिए योग्य शेयरधारकों की पहचान की जा सके।

 स्टॉक स्प्लिट और रिकॉर्ड डेट
इस मल्टीबैगर स्मॉल-कैप स्टॉक ने भारतीय शेयर बाजार एक्सचेंजों को इस विबारे में सूचित किया और कहा कि कंपनी के बोर्ड के जरिए 19 अक्टूबर 2024 को उनकी बैठक में लिए गए निर्णय और बाद में शेयरधारकों की स्वीकृति के अनुसार, SEBI (लिस्टिंग ओब्लिगेशन्स और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) 2015 के नियमन 42 के तहत, 1 (एक) इक्विटी शेयर को कंपनी के ₹10/- फेस वैल्यू वाले 10 (दस) इक्विटी शेयरों में विभाजित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड डेट की घोषणा की जा रही है।

स्टॉक स्प्लिट न्यूज
कंपनी ने पहले ही स्टॉक स्प्लिट की घोषणा कर दी है और कहा है कि हमें आपको सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि एराया लाइफस्पेसेस लिमिटेड के बोर्ड ने अपनी बैठक ने कंपनी के 1 (एक) इक्विटी शेयर को ₹10/- फेस वैल्यू से 10 (दस) इक्विटी शेयरों में विभाजित करने की मंजूरी दी है, जो शेयरधारकों की स्वीकृति और अन्य आवश्यक अनुमतियों के अधीन है।

 शेयर की कीमत का इतिहास
एक महीने में एराया लाइफस्पेसेस के शेयर की कीमत बेस-बिल्डिंग मोड में रही और लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट आई। पिछले 6 महीनों में एराया लाइफस्पेसेस के शेयर ने अपने पोजीशनल शेयरधारकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, जिसमें 175 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2024 में इस मल्टीबैगर स्टॉक ने 1700 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की, जबकि एक साल में इसने 2850 प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की।5 साल में इस मल्टीबैगर स्टॉक ने अपने पोजीशनल निवेशकों को 27,600 प्रतिशत से अधिक रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
