Suzlon Energy Share: निवेशक ध्यान दें! शेयरों को किया डाउनग्रेड

Nifty 50 index ने पिछले 6 महीनों में 19 प्रतिशत की ग्रोथ दिखाई। वहीं इसी दौरान Suzlon Energy Ltd के शेयरों ने 112% यानि निवेशकों का पैसा डबल कर दिया है। अब यहां से स्टॉक की आगे की संभावनाओं को लेकर ब्रोकरेज फर्म Morgan Stanley ने नोट जारी किया है। आइये जानते हैं रिपोर्ट की खास बातें।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 27, 2024 11:41 IST
Shares of Suzlon Energy

Nifty 50 index ने पिछले 6 महीनों में 19 प्रतिशत की ग्रोथ दिखाई। वहीं इसी दौरान Suzlon Energy Ltd के शेयरों ने 112% यानि निवेशकों का पैसा डबल कर दिया है। अब यहां से स्टॉक की आगे की संभावनाओं को लेकर ब्रोकरेज फर्म Morgan Stanley ने नोट जारी किया है। आइये जानते हैं रिपोर्ट की खास बातें। 

कंपनी पर नजरिया
Morgan Stanley का कहना है कि Suzlon की बेहतर प्रदर्शन का कारण कंपनी की मजबूत ऑर्डर बुक और इसके बेहतर बैलेंस शीट के साथ ऑपरेशन्स से कैश फ्लो है। कंपनी की ऑर्डर बुक  अब 5 गीगावॉट के करीब के ऑल टाइम स्तर पर है। ब्रोकरेज ने यह बताया कि Suzlon भारत की विंड एनर्जी ग्रोथ स्टोरी का एक मजबूत दावेदार बना हुआ है, जहां कंपिटिशन बहुत मुश्किल नहीं है और इसके पास भविष्य में अपना बाजार हिस्सा 35% से 40% के बीच बढ़ाने की क्षमता है। रेन्यूएबल एनर्जी स्पेस में कंपनी की स्थिति मजबूत है और वित्तीय वर्ष 2025-2030 में 32 GW के नए आदेश मिलने की उम्मीद है। Suzlon Energy Ltd के जिए Renom का अधिग्रहण कंपनी को नए मल्टी-ब्रांड O&M बिजनेस में एंट्री प्रदान करता है और मॉर्गन स्टैनली इस बिजनेस में ग्राहक साइन अप का इंतजार कर रहा है, जो सुझ्लोन की आय बढ़ोतरी में योगदान करेगा।

रेटिंग घटाई, टारगेट बढ़ाया
हालांकि ब्रोकरेज का कहना है कि इस हालिया बढ़ोतरी के बाद  Suzlon के स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड को ज्यादा बैलेंस करने की जरूरत है और अब स्टॉक पर फिर से ज्यादा सकारात्मक होने से पहले कंस्ट्रक्टिव नजरिये से देखना चाहिए। Morgan Stanley ने स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया है। Suzlon Energy पर कवरेज रखने वाले 5 विश्लेषकों में से सिर्फ दो के पास स्टॉक पर 'खरीदें' रेटिंग है, जबकि दूसरे तीन के पास 'होल्ड' की सिफारिश की है।  ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने स्टॉक पर नजरिया "ओवरवेट" से घटाकर "इक्वलवेट" कर दिया है। हालांकि टारगेट प्राइस 73 रुपये से बढ़ाकर 88 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
