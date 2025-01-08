पाइप कंपनी ने एक महीने में दिया मल्टीबैगर रिटर्न, मालामाल हो गए निवेशक

शेयर बाजार में भले ही करेक्शन हो रहा है, लेकिन इस बीच एक शेयर ने कमाल कर दिया है। दरअसल, कंपनी के शेयर ने एक महीने में ही बंपर रिटर्न दिया। कंपनी के स्टॉक में शानदार तेजी के कारण निवेशक मालामाल हो गए हैं।

हम Shakti Pumps के बारे में बात कर रहे हैं। एक महीने में कंपनी के शेयर 70 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं। इस शानदार तेजी के बाद निवेशकों के बीच कंपनी के शेयर फोकस में बने हुए हैं।

क्यों चढ़ रहा है शेयर का भाव?

कंपनी ने बीते दिन शेयर बाजार को बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 400 करोड़ रुपये के फंड रेज को मंजूरी दे दी है। कंपनी Qualified Institutional Placement (QIP) के जरिये फंड जुटाएगी। यह खबर आने के बाद कंपनी के शेयर रॉकेट बन गए।

कितनी है शेयर की कीमत? (Shakti Pumps Share Price)

आज कंपनी के शेयर पर 5 फीसदी का अपर सर्किट लगा और इसकी कीमत 1,344.85 रुपये प्रति शेयर पहुंच गया। शेयर पर पूरे सत्र तक अपर सर्किट लगा रहा।



शेयर ने दिया धमाकेदार रिटर्न (Shakti Pumps Share Performance)

Shakti Pumps के शेयर ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। एक साल में कंपनी के शेयर 660 फीसदी चढ़ गए हैं। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों ने सालभर पहले निवेश किया था उन्हें 7 गुना मुनाफा हुआ है।

शेयर खरीदना कितना सही?

आपको बता दें कि Shakti Pumps के स्टॉक ‘T’ या Trade to Trade ग्रुप के तहत ट्रेड करते हैं। इसमें शेयरों की ट्रेडिंग डिलीवरी के आधार पर होती है। Trade to Trade में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की अनुमति नहीं होती है यानी आप आज खरीद कल बिक्री नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक खरीदते वक्त आपको पूरी राशि का भुगतान करना होता है। ऐसे में आपको इस शेयर में निवेश से पहले सोच-विचार कर लेना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

