scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारपाइप कंपनी ने एक महीने में दिया मल्टीबैगर रिटर्न, मालामाल हो गए निवेशक

पाइप कंपनी ने एक महीने में दिया मल्टीबैगर रिटर्न, मालामाल हो गए निवेशक

हम आपको शेयर बाजार में मालामाल करने वाले शेयर के बारे में बताने वाले हैं। इस शेयर ने एक महीने में कमाल कर दिया। Shakti Pumps Share में आई तूफानी तेजी के बाद निवेशकों को बंपर फायदा हुआ है। आज भी कंपनी के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
Delhi,UPDATED: Jan 8, 2025 16:32 IST
Coal India announced interim dividend per share of Rs 15.75 so far against FY24's dividend per share of Rs 25.50. Based on cash flow, Antique sees FY25 DPS of Rs 25 which implies a dividend yield of 6 per cent,
Coal India announced interim dividend per share of Rs 15.75 so far against FY24's dividend per share of Rs 25.50. Based on cash flow, Antique sees FY25 DPS of Rs 25 which implies a dividend yield of 6 per cent,

शेयर बाजार में भले ही करेक्शन हो रहा है, लेकिन इस बीच एक शेयर ने कमाल कर दिया है। दरअसल, कंपनी के शेयर ने एक महीने में ही बंपर रिटर्न दिया। कंपनी के स्टॉक में शानदार तेजी के कारण निवेशक मालामाल हो गए हैं। 

हम Shakti Pumps के बारे में बात कर रहे हैं। एक महीने में कंपनी के शेयर 70 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं। इस शानदार तेजी के बाद निवेशकों के बीच कंपनी के शेयर फोकस में बने हुए हैं। 

advertisement

क्यों चढ़ रहा है शेयर का भाव? 

कंपनी ने बीते दिन शेयर बाजार को बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 400 करोड़ रुपये के फंड रेज को मंजूरी दे दी है। कंपनी Qualified Institutional Placement (QIP) के जरिये फंड जुटाएगी। यह खबर आने के बाद कंपनी के शेयर रॉकेट बन गए। 

कितनी है शेयर की कीमत? (Shakti Pumps Share Price)

आज कंपनी के शेयर पर 5 फीसदी का अपर सर्किट लगा और इसकी कीमत 1,344.85 रुपये प्रति शेयर पहुंच गया। शेयर पर पूरे सत्र तक अपर सर्किट लगा रहा। 
  
शेयर ने दिया धमाकेदार रिटर्न (Shakti Pumps Share Performance)

Shakti Pumps के शेयर ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। एक साल में कंपनी के शेयर 660 फीसदी चढ़ गए हैं। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों ने सालभर पहले निवेश किया था उन्हें 7 गुना मुनाफा हुआ है।  

शेयर खरीदना कितना सही? 

आपको बता दें कि Shakti Pumps के स्टॉक ‘T’ या Trade to Trade ग्रुप के तहत ट्रेड करते हैं। इसमें शेयरों की ट्रेडिंग डिलीवरी के आधार पर होती है। Trade to Trade में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग  की अनुमति नहीं होती है यानी आप आज खरीद कल बिक्री नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक खरीदते वक्त आपको पूरी राशि का भुगतान करना होता है। ऐसे में आपको इस शेयर में निवेश से पहले सोच-विचार कर लेना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 8, 2025