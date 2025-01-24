Multibagger Share: छह महीने में दिया 200 फीसदी का बंपर रिटर्न, आगे भी जारी रहने वाली है तेजी

पोलो क्वीन इंडस्ट्रियल एंड फिनटेक लिमिटेड (PQIFL) के शेयर में पिछले पांच सत्रों से शानदार तेजी देखने को मिली है। आज भी कंपनी के शेयर 4.97 फीसदी की बढ़त के साथ 137.35 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए हैं। स्टॉक में लगातार तेजी ने निवेशकों को मालामाल कर दिया।

शेयर में क्यों आई तेजी

हाल ही में कंपनी ने बताया कि उसे फ्रांस की जानी-मानी आईटी कंपनी कैपजेमिनी से 3,000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट आईटी पार्क के निर्माण से संबंधित है। कंपनी वियतनाम में एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अत्याधुनिक आईटी पार्क का निर्माण करेगी।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति

पोलो क्वीन इंडस्ट्रियल एंड फिनटेक लिमिटेड का मार्केट कैपिटल 3,600 करोड़ रुपये से अधिक है। कंपनी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024 में रेवेन्यू 1,450 करोड़ रहा। सालाना आधार से कंपनी के मुनाफे में में 28 फीसदी और रेवेन्यू में 32 फीसदी की बढ़त हुई है। कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू 78 रुपये प्रति शेयर है।

क्या है एक्सपर्ट की राय

मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार कंपनी के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। वर्तमान में शेयर 137.35 रुपये के भाव पर है। माना जा रहा है कि अगले 12 महीने में शेयर 2,200 जा सकता है। अगर शेयर 2000 रुपये के भाव पर जाता है तो निवेशक 2,000 फीसदी का रिटर्न मिलेगा।

शेयर का प्रदर्शन

पिछले पांच सत्रों में कंपनी के शेयर ने 21.44 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, एक महीने में स्टॉक 20.37 फीसदी गिर गया है। बीते छह महीने में स्टॉक ने 203.47 फीसदी का बंपर रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।