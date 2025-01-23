Multibagger Stock: झूम उठा शराब बनाने वाली कंपनी के शेयर, 1 लाख का निवेश पहुंचा 90 लाख के पार

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारMultibagger Stock: झूम उठा शराब बनाने वाली कंपनी के शेयर, 1 लाख का निवेश पहुंचा 90 लाख के पार

Multibagger Share: पिछले एक साल में शराब बनाने वाली कंपनी ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर साल 2023 के बाद से दौड़ रहे हैं। शेयर में आई तेजी ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 23, 2025 17:44 IST
इंद्री व्हिस्की बनाने वाली कंपनी के शेयर ने किया मालामाल
Multibagger Piccadily Share: शेयर बाजार (Stock Market) भले ही काफी रिस्क भरा होता है, लेकिन यह एक तरह का सागर हैं जहां कई शेयर जैसे कीमती सीप के मोती मौजूद हैं। सही मोतियों को पाकर निवेशक भी करोड़पति हो जाते हैं। अगर आप भी शेयर बाजार से करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं तो आज हम आपको ऐसे शेयर के बारे में बताएंगे जिसने 1 लाख में करीब 1 करोड़ रुपये तक का रिटर्न दिया है। 

हम शराब बनाने वाली कंपनी पिक्कैडिली एग्रो का शेयर (Piccadily Agro Share) के बारे में बात कर रहे हैं। इस शेयर की खास बात ये है कि इसका भाव 900 रुपये से कम है। कंपनी के शेयर ने 1 लाख रुपये के निवेश को 91 लाख रुपये कर दिया है। आइए, इन शेयर की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं।   

8 रुपये का शेयर 800 के पार

पिक्कैडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड (PAIL) भारतीय कंपनी है। यह कंपनी शराब बनाती है। इसे कंपनी की सिंगल मॉल्ट व्हिस्की Indri को बाजार में कई खिताब मिल गया है। कंपनी की व्हिस्की के साथ शेयर ने भी निवेशकों के दिलों पर राज कर लिया है। इस बाक का अंदाजा इससे लगाए कि पांच साल पहले कंपनी के शेयर 8 रुपये था जो अब 800 रुपये के पार पहुंच गया है। 

गुरुवार को कंपनी के शेयर 2.33 फीसदी की तेजी के साथ 807.00 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। 

1 लाख के निवेश को बनाया 91 लाख 

अगर किसी निवेशक ने आज से पांच साल पहले 8 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो अभी तक निवेशक को 9,305.59 फीसदी का रिटर्न मिल जाता है। इसका मतलब है कि निवेशक अभी अपने निवेश को विड्रॉल किया होता तो अभी 91 लाख 91 हजार रुपये मिल जाते।

साल 2023 के बाद से लगातार चढ़ रहा शेयर

पिक्कैडिली एग्रो के शेयर में लगातार चढ़ रहे हैं। शेयरों में तेजी साल 2023 से जारी है। जनवरी 2023 में शेयर प्राइस करीब 40 रुपये थी। अगस्त 2023 में शेयर का भाव 100 रुपये के पार पहुंच गया। इसके बाद से शेयर में लगातार तेजी जारी रही।

पिछले महीने दिसंबर में शेयर ने 1019.90 रुपये के हाई लेवल को टच कर लिया था। हालांकि, जनवरी 2025 से कंपनी के स्टॉक में गिरावट आई। अभी तक कंपनी के शेयर करीब 15 फीसदी गिर गए। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 23, 2025