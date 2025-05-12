Gold, Silver Price Today: धड़ाम हुआ सोने का भाव! चेक करें गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट रेट

scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसGold, Silver Price Today: धड़ाम हुआ सोने का भाव! चेक करें गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 3.66% टूटकर कारोबार कर रहा था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 12, 2025 13:28 IST

Gold Silver Rates Today : सोमवार 12 मई को जहां एक तरफ भारतीय शेयर बाजार में 3% की तेजी देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी ओर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के वायदा कारोबार में 3% से अधिक की गिरावट देखने को मिल रही है।

दोपहर 1:02 बजे तक  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 3.66% या 3536 रुपये टूटकर 92982 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

क्यों आई ये गिरावट?

JM Financial Services के कमोडिटी और करेंसी रिसर्च के वाइस प्रसिडेंट प्रणव मेर ने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव कम होने और प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में सुधार के बीच लॉन्ग-लिक्विडेशन/मुनाफावसूली के कारण सोने में 2% से अधिक की गिरावट आई। 

एक्सपर्ट ने कहा कि चार्ट 93350/92000 पर सपोर्ट के साथ कीमतों में कंसोलिडेशन की ओर इशारा कर रहे हैं, जबकि ऊपर की ओर रजिस्टेंस 95850/97000 पर है।

सोने की रिटेल कीमत क्या?

अगर आज रिटेल कीमतों की बात करें तो India Bullion and Jewellers Association (IBJA) के मुताबिक आज दोपहर 12:05 बजे तक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9439 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 8646 रुपये है। 

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी की ताजा कीमत क्या?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,691 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,697 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,01,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,843 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,739 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,100 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,695 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,705 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत   1,15,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,852 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,01,400 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,715 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 

Gaurav
May 12, 2025