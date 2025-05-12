Gold, Silver Price Today: धड़ाम हुआ सोने का भाव! चेक करें गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : सोमवार 12 मई को जहां एक तरफ भारतीय शेयर बाजार में 3% की तेजी देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी ओर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के वायदा कारोबार में 3% से अधिक की गिरावट देखने को मिल रही है।

दोपहर 1:02 बजे तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 3.66% या 3536 रुपये टूटकर 92982 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

क्यों आई ये गिरावट?

JM Financial Services के कमोडिटी और करेंसी रिसर्च के वाइस प्रसिडेंट प्रणव मेर ने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव कम होने और प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में सुधार के बीच लॉन्ग-लिक्विडेशन/मुनाफावसूली के कारण सोने में 2% से अधिक की गिरावट आई।

एक्सपर्ट ने कहा कि चार्ट 93350/92000 पर सपोर्ट के साथ कीमतों में कंसोलिडेशन की ओर इशारा कर रहे हैं, जबकि ऊपर की ओर रजिस्टेंस 95850/97000 पर है।

सोने की रिटेल कीमत क्या?

अगर आज रिटेल कीमतों की बात करें तो India Bullion and Jewellers Association (IBJA) के मुताबिक आज दोपहर 12:05 बजे तक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9439 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 8646 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी की ताजा कीमत क्या?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक: