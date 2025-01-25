scorecardresearch
Piccadily Agro Industries ने निवेशकों को किया मालामाल, अब सस्ता हुआ स्टॉक

Piccadily Agro Industries Ltd के शेयरों ने निवेशकों को धुआंधार रिटर्न दिया है। अब कंपनी के शेयर अपने ऑल-टाइम हाई से गिर गए हैं। इसका मतलब है कि शेयर सस्ता हो गया है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 25, 2025 16:18 IST
Piccadily Agro Industries Ltd शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। अगर निवेशक ने पांच साल पहले कंपनी के शेयर खरीदे होते तो अभी करोड़ों का रिटर्न मिल जाता। इन धुआंधार रिटर्न के बाद अब कंपनी के शेयर में गिरावट आई है। वर्तमान में शेयर अपने ऑल-टाइम हाई से 21 फीसदी गिर गया है।  

शुक्रवार को कंपनी के शेयर 2 फीसदी गिरकर 782.50 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर ने जनवरी 2020 से अभी तक में 9000 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। आपको बता दें कि साल 2020 में कंपनी का शेयर 8 रुपये था जो अब तक 807 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

मालामाल हुआ निवेशक

Piccadily Agro Industries ने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है। एक साल में कंपनी के शेयर 177 फीसदी और 2 साल में 1.660 फीसदी का रिटर्न दिया। पिछले महीने 26 दिसंबर 2024 को कंपनी के शेयर ने 1,019.90 रुपये के हाई लेवल को टच किया। हालांकि, अब बीते एक महीने से कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का स्टॉक अपने रिकॉर्ड लेवल से 21 फीसदी गिर गया है।

कितना है कंपनी का एम-कैप (Piccadily Agro Industries M-Cap)

Piccadily Agro Industries का मार्केट कैपिटलाइजेशन  7,613 करोड़ रुपये हो गया है। वर्तमान में कंपनी के शेयर का बीटा 0.9 है जो एक साल के अस्थिरता को दर्शाता है।

कंपनी में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी

कंपनी के शेयरहोल्डिंग में एफआईआई की भी हिस्सेदारी है। दिसंबर 2024 में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 70.97 फीसदी है। यह सालाना आधार से घट गया। दिसंबर 2024 में एफपीआई निवेशकों की संख्या 32 हो गई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Jan 25, 2025