scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारMultibagger Share: Solar वाली कंपनी के स्टॉक में धुंआधार तेजी, एक महीने में दी दे बैठा दोगुना रिटर्न

Multibagger Share: Solar वाली कंपनी के स्टॉक में धुंआधार तेजी, एक महीने में दी दे बैठा दोगुना रिटर्न

Multibagger Share: शेयर बाजार में कई ऐसे शेयर मौजूद हैं जिसने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। एक ऐसा स्टॉक भी है जिसने एक महीेने में दोगुना रिटर्न दे दिया। इस आर्टिकल में स्टॉक के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 29, 2025 17:54 IST
JSW Energy arm secures LoA for 700 MW ISTS-connected solar capacity from SJVN; stock up 2%
JSW Energy arm secures LoA for 700 MW ISTS-connected solar capacity from SJVN; stock up 2%

Share Market News: शेयर बाजार (Stock Market) निवेशकों का नजर उन शेयरों पर बना रहता है जिसमें सबसे ज्यादा और धुंआधार रिटर्न मिले। शेयर बाजार सागर है और उसे मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले शेयर सीप की मोती हैं। इसका मतलब है कि इस तरह के शेयर का मिलना काफी मुश्किल होता है। हम आपको आज ऐसे शेयर के बारे में बताएंगे जिसने एक महीने में दोगुना रिटर्न दिया है। यहां तक कि इस स्टॉक ने 1 लाख रुपये के निवेश को 50 लाख रुपये में बदल दिया।  

advertisement

यह शेयर ओनिक्स सोलर एनर्जी लिमिटेड (Onix Solar Energy Ltd) है। पिछले कई सेशन से कंपनी के शेयर फोकस में बने हुए हैं। इस हफ्ते की शुरुआत से शेयर में अपर सर्किट लग रहा है। आज भी स्टॉक पर 2 फीसदी का अपर सर्किट लॉक होकर 387.75 रुपये पर बंद हुआ।    

एक महीने में कर दिया मालामाल

ओनिक्स सोलर एनर्जी लिमिटेड के शेयर ने एक महीने में दोगुना रिटर्न दिया है। एक महीने पहले स्टॉक की कीमत 172.25 रुपये थी जो अब 387.85 रुपये हो गई है। इसका मतलब शेयर ने  एक महीने में 70 फीसदी से अधिक का बंपर रिटर्न दिया है। शेयर के शानदार रिटर्न का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर किसी निवेशक ने एक महीने पहले 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो अभी उसकी वैल्यू 2 लाख रुपये से ज्यादा होती। 

साल भर में दिया छप्परफाड़ रिटर्न

शेयर ने पिछले 6 महीने में स्टॉक में 300 फीसदी से अधिक का रिटर्न दिया है। वहीं, एक साल में शेयर ने 500 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया। वहीं, पांच साल में स्टॉक में 4500 फीसदी से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। अगर निवेशक ने पांच साल पहले 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज इसकी वैल्यू 50 लाख रुपये से ज्यादा का होता।  

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 29, 2025