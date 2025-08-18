Multibagger Share: यह छोटा शेयर बना पैसों की मशीन,5 साल में दिया 29,700% का धमाका

शेयर मार्केट में कई बार छोटे-छोटे शेयर इतने बड़ा धमाका कर देते हैं कि निवेशकों की किस्मत ही बदल जाती है। ऐसा ही कमाल Hazoor Multi Projects Limited (HMPL) के शेयर ने किया है। यह छोटा लेकिन ताकतवर शेयर पिछले कुछ सालों में निवेशकों के लिए सोने की खान साबित हुआ है।

5 साल में जबरदस्त 29,700% की बढ़त

अगर किसी ने पांच साल पहले HMPL के शेयर में पैसा लगाया होता, तो आज उसकी वैल्यू करोड़ों में होती। पांच साल में इस शेयर ने करीब 29,700% का रिटर्न दिया। पिछले 2 साल में यह 230% और 3 साल में 670% बढ़ चुका है।

नई डील से बढ़ा विश्वास

HMPL ने हाल ही में Gammon Engineers and Contractors Pvt Ltd (GECPL) के कुछ EPC (Engineering, Procurement & Construction) बिजनेस हिस्सों को खरीदने का ऑफर लेंडर्स को दिया है। यह डील तभी पूरी होगी जब सभी अनुमोदन मिलेंगे और लेंडर्स इसे मंजूर करेंगे।

GECPL 1922 में स्थापित हुई थी और यह Gammon India की महत्वपूर्ण कंपनी है। इस डील से HMPL का EPC सेक्टर में असर और मजबूत होगा।

एनर्जी सेक्टर में भी कदम

कंपनी ने Quippo Oil & Gas Infrastructure Ltd. को खरीदा है और भारत की ऊर्जा सेवा क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। Quippo ने Oil India Limited से 280 करोड़ रुपये का ड्रिलिंग रिग कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है।

इस टेकओवर के बाद HMPL अब एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। Quippo के पास 14 एडवांस्ड ड्रिलिंग रिग और 125+ वेल्स का अनुभव है। इससे कंपनी को लंबी अवधि में लगातार मुनाफा मिलने की उम्मीद है।

कंपनी की परफॉर्मेंस

Q1FY26 में HMPL की नेट सेल्स 180.01 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो पिछले साल की तुलना में 156% ज्यादा है। नेट प्रॉफिट 134.79 करोड़ रुपये रहा, जो 46% बढ़ा। FY25 में सालाना सेल्स 638 करोड़ रुपये और नेट प्रॉफिट 40 करोड़ रुपये रहा।

कंपनी का मार्केट कैप 945 करोड़ रुपये है। जून 2025 में FII ने 8,08,983 शेयर खरीदे और हिस्सेदारी 21.90% तक बढ़ाई। HMPL का PE 22x है, जबकि सेक्टोरल PE 40x है।