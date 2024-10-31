50 पैसे के शेयर ने पलक झपकते ही बना दिया करोड़पति!
शेयर बाजार में ढेरों स्टॉक के बीच सही मल्टीबैगर की पहचान से ही निवेशक मालामाल बनते हैं। कई निवेशक सही मल्टीबैगर चुनकर लाखों-करोड़ों रिटर्न बना चुके हैं। ऐसा ही मल्टीबैगर स्टॉक है जो 50 पैसे का है। जिसने बेहद कम वक्त में पैसा लगाने वालों को धमाकेदार रिटर्न दिया है।
मल्टीबैगर स्टॉक
हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं वो Raj Rayon Industries है। महज 5 साल में ही इसका रिटर्न 44,640 परसेंट का रहा है। इस मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले शेयर का भाव 23 अगस्त 2019 को सिर्फ 50 पैसे था, जो अब 22 रुपए के भाव के आसपास पहुंच गया है। वहीं कंपनी की बात करें तो इसका मार्केट कैप 1,240 करोड़ रुपए है।
शेयर ने बनाया करोड़पति
राज रेयॉन इंडस्ट्रीज के शेयर में अगर 23 अगस्त 2019 को किसी ने 25 हजार रुपए भी निवेश कर दिए होते तो आज उसकी कीमत करोड़ रुपए से ज्यादा होती। तब इस कंपनी में एक लाख रुपए लगाकर होल्ड करने वालों का पैसा 4 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। जब इस शेयर की कीमत 22 रुपए से ज्यादा थी, तब 1 लाख रुपए 4.47 करोड़ बन गए थे। इस शेयर का भाव मई 2022 तक 50 पैसे ही था लेकिन इसके बाद यह 1 रुपया हो गया। यहां से स्टॉक कभी पीछे नहीं गया और रिटर्न पर रिटर्न देता रहा। 10 साल मार्च 2023 को यह शेयर 84.55 रुपए के हाई लेवल पर भी पहुंच गया था लेकिन बाद में इसमें गिरावट आई और 5 जनवरी 2024 को टूटकर 17 रुपए पर आ गया था। इसके बाद से 21-22 रुपए के आसपास बना हुआ है।
बिजनेस मॉडल
5 साल में ही निवेशकों को करोड़पति बनाने वाली राज रेयॉन इंडस्ट्रीज की शुरुआत 17 अगस्त 1993 में हुई थी। यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। यह कंपनी पॉलिएस्टर चिप्स, पॉलिएस्टर यार्न बनाती है और इसी बिजनेस से जुड़ी है। Shareholding Pattern देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 94 प्रतिशत के आसपास है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी ने नुकसान दर्ज किया है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।