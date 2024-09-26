scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारPSU Stock: हर शेयर पर होगा 128 रुपए का मुनाफा! खरीदारी की सलाह

सरकारी कंपनी (HUDCO) के शेयरों ने एक साल में 179% का रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले एक महीने में ये 16 प्रतिशत और अपने रिकॉर्ड हाई से से 34% गिर चुका है अब यहां सवाल उठता है कि इस गिरावट में ये निवेशकों के लिए खरीदारी का मौका है या फिर स्टॉक में और गिरावट आ सकती है?

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 26, 2024 13:45 IST
HUDCO Share
HUDCO Share

सरकारी कंपनी Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) के शेयरों ने एक साल में 179% का रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले एक महीने में ये 16 प्रतिशत और अपने रिकॉर्ड हाई से से 34% गिर चुका है अब यहां सवाल उठता है कि इस गिरावट में ये निवेशकों के लिए खरीदारी का मौका है या फिर स्टॉक में और गिरावट आ सकती है? साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हुए स्टॉक की आगे की क्या चाल रह सकती है? आइये तमाम सवालों के जवाब जानते हैं।  

स्टॉक पर विश्लेषण
HUDCO के शेयरों की बात करें तो ये अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर ₹353 रुपए से 34% गिर चुका है, जो 12 जुलाई, 2024 को हासिल किया था। ब्रोकरेज फर्म Elara Securities ने शेयर का विश्लेषण किया है और नए टागरेट्स भी दिए हैं। एलेरा के मुताबिक HUDCO के शेयर की कीमत 26 जून से 17% गिर चुकी है, साथ ही PSU वित्तीय संस्थानों में रैली की भी कमी देखी गई है। ब्रोकरेज का मानना है कि HUDCO जैसे हाई ग्रोथ और बेहतरीन एसेट क्वालिटी वाली कंपनी, भारत की आवास और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी पर आधारित फंडामेंटल यात्रा का अभी तो शुरुआती चरण है।

घटता NPA
HUDCO, जिसका 97% लोन एक्सपोजर राज्य से मिलता है। कंपनी के ₹400-450 करोड़ के बैड लोन का मामला जल्द ही सुलझ सकता है।  चार साल के NPA में लगातार गिरावट से ब्रोकरेज इसे पॉजिटिव स्थिति में रखता है, जिससे न्यूनतम क्रेडिट लागत होती है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि FY25E में NPA 1.7% से गिरकर में 1.5% तक जा सकते हैं।

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि Assets Under Management (AUM) की ग्रोथ वित्त वर्ष 2024-27E के दौरान 25% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ से होगा, साथ ही स्थिर 3.5% नेट इंट्रस्ट मार्जिन (NIM) और FY25E में 1.7% की दर से बेहतरीन क्वालिटी वाले एसेट्स बढ़ सकते हैं। प्रति शेयर अर्निंग पर शेयर 22% CAGR में बदल रहा है, जिसमें 2.3-2.4% की रिटर्न ऑन एसेट शामिल है, जो HUDCO की बेहतरीन पॉजिशन को दर्शाता है।

नए टारगेट्स
ब्रोकरेज फर्म Elara Securities ने स्टॉक में 'खरीदें' की सिफारिश को दोहराया है, साथ ही टारगेट प्रति शेयर ₹360 है। इस हिसाब से देखें तो मौजूदा भाव ₹232.15 से 55% की संभावित बढ़ोतरी का संकेत देता है। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 26, 2024