इस PSU Bank Stock ने एक्सपर्ट्स को किया हैरान! टेंशन या अच्छी खबर

PSU बैंक Punjab National Bank (PNB) ने अपने दूसरे तिमाही के नेट प्रॉफिट में एक्सपर्ट्स के अनुमान को भी मात दी है, जिसका कारण कम प्रोविजनिंग है। इसकी एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है और शुद्ध ब्याज आय (NII) और प्री-प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट (PPOP) मजबूत स्थिति में हैं, जो विश्लेषकों के अनुमान के अनुरूप हैं।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 29, 2024 11:06 IST
इस PSU Bank Stock ने एक्सपर्ट्स को किया हैरान!

PSU बैंक Punjab National Bank (PNB) ने अपने दूसरे तिमाही के नेट प्रॉफिट में एक्सपर्ट्स के अनुमान को भी मात दी है, जिसका कारण कम प्रोविजनिंग है। इसकी एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है और शुद्ध ब्याज आय (NII) और प्री-प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट (PPOP) मजबूत स्थिति में हैं, जो विश्लेषकों के अनुमान के अनुरूप हैं।

रिटर्न ऑन एसेट (RoA)

रिटर्न ऑन एसेट (RoA) में मजबूत सुधार के चलते बैंक ने FY25 के लिए अपनी RoA गाइडेंस को 0.8 प्रतिशत से बढ़ाकर लगभग 0.9-1 प्रतिशत कर दिया है, जबकि कुछ ब्रोकर्स ने अब पीएनबी के शेयर को 120 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया हैं। पीएसयू बैंक का शेयर मंगलवार को 98 रुपये के आसपास ट्रेड करता दिखा।

Nirmal Bang ने कहा कि हमने पीएनबी का मूल्यांकन सितंबर 2026 के अनुमानों के आधार पर 1 गुना किया है और 115 रुपये से 120 रुपये का टारगेट प्राइस निकाला गया है। हमारा टारगेट मल्टीपल पिछले 5 सालों के औसत मल्टीपल पर 58.2 प्रतिशत प्रीमियम है। यह FY24-FY27E के दौरान 34.7 प्रतिशत की आय CAGR को दर्शाता है, जो 12 प्रतिशत के कर्ज CAGR, स्थिर मार्जिन, सुधरते Opex रेश्यो और कम क्रेडिट लागत पर आधारित है।

बैंक ने अपने पहले के गाइडेंस को पार किया है और बेहतर RoA की दिशा में बढ़ रहा है। इसीलिए निर्मल बंग ने इस शेयर के प्रति पॉजिटिव नजरिया अपनाया है। इसे 'होल्ड' से 'बाय' में अपग्रेड किया है। इस सरकारी बैंक का नेट प्रॉफिट 145 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो 4,303 करोड़ रुपये है। जबकि पिछले साल यह 1,756 करोड़ रुपये था। NII में साल दर साल 5.99 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो 10,517 करोड़ रुपये से 9,923 करोड़ रुपये तक पहुंची है। ग्रॉस एनपीए Q2 में 4.48 प्रतिशत से घटकर Q1 में 4.98 प्रतिशत हो गया है।

MOFSL ने कहा कि संपत्ति की गुणवत्ता लगातार आश्चर्यजनक रही है, पीएनबी ने हेल्दी रिकवरी और अपग्रेड देखे हैं, जिसके चलते PCR 90 प्रतिशत पर सुधार हुआ है। ब्रोकरज का मानना है कि पीएनबी FY26 में 1 प्रतिशत और 14.1 प्रतिशत का RoA और RoE रिपोर्ट करेगा। MOFSL ने इस शेयर के लिए 120 रुपये का टारगेट प्राइस सुझाया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 29, 2024