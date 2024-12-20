Multibagger Stock ने Mahindra Holidays के साथ की साझेदारी

मल्टीबैगर शेयर Praveg Ltd. जो एक लक्ज़री हॉस्पिटैलिटी सर्विस देता है। कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है कि Mahindra Holidays & Resorts India Ltd. के साथ एक रणनीतिक इन्वेंटरी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जैसा कि कंपनी ने शुक्रवार यानि 20 दिसंबर को एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है।

प्रवेग के शेयर अब ₹740 पर 1.3% बढ़कर कारोबार करता दिखा। स्टॉक अब तक 2024 में 6.1% गिर चुका है और यह एक कमजोर प्रदर्शन करने वाला स्टॉक रहा है। हालांकि, इस स्टॉक ने पिछले पांच वर्षों में 17,000% से अधिक का प्रॉफिट कमाया है।

यह तीन साल का साझेदारी समझौता प्रमुख डेस्टिनेशन्स जैसे दमन, दीव और अयोध्या में होगा। समझौते के अनुसार, महिंद्रा होलिडेज़ 70 कमरे सुरक्षित करेगा, जिसमें 35 फिक्स्ड और 35 फ्लोटिंग कमरे शामिल होंगे, जो चयनित प्रॉपर्टीज़ में होंगे।

Praveg Ltd. इन प्रॉपर्टीज़ का संचालन और प्रबंधन जारी रखेगा, उच्च मानकों की सेवा, सुविधाएं और सुविधाएं सुनिश्चित करते हुए।

समझौता दोनों पक्षों के ऑपरेशनल पोर्टफोलियो को बढ़ाता है। प्रवेग ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि यह महिंद्रा होलिडेज़ जैसे स्थापित ब्रांड के साथ सहयोग के जरिए प्रवेग की बाजार में उपस्थिति को मजबूत करेगा, नियमित कमरे की बुकिंग और आवास दरों के जरिए रेवेन्यू के अवसरों को बढ़ाएगा और इसकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा।

महिंद्रा होलिडेज़ के लिए यह साझेदारी दमन, दीव और अयोध्या जैसे हॉलिडे डेस्टिनेशन्स में अपने पदचिह्न का विस्तार करने की अनुमति देती है और प्रवेग के जरिए संचालित हाई क्विलिटी वाली प्रॉपर्टीज़ तक पहुँच सुनिश्चित करती है।

प्रवेग ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि महिंद्रा होलिडेज़ और रिसॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड के साथ यह साझेदारी हमारे मेहमानों को लक्ज़री और आराम का मिश्रण प्रदान करते हुए हॉस्पिटैलिटी मानकों को फिर से परिभाषित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।