Power Grid ने किया Dividend का एलान, जानिए कैसे रहे Q2 Results

सरकारी कंपनी Power Grid Corporation of India Ltd ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। रिजल्ट्स से पहले स्टॉक ने प्लैट ट्रेड किया और बुधवार को 318 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बंद हुआ।

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपनी Q2 FY25 की वित्तीय रिपोर्ट में 0.3% की सालाना (YoY) बढ़ोतरी के साथ ₹3,793 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। पिछले वित्तीय वर्ष की समान तिमाही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ₹3,781 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। ऑपरेशंस से रेवेन्यू में 0.1% की बढ़ोतरी हुई और यह ₹11,277 करोड़ पर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹11,267 करोड़ था।

ऑपरेशनल स्तर पर EBITDA में 2.1% की गिरावट आई और यह ₹9,701 करोड़ पर आ गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की Q2 में ₹9,908 करोड़ था। वहीं EBITDA मार्जिन 86% रहा, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 87.9% था। EBITDA का मतलब है earnings before interest, tax, depreciation, and amortisation होता है।

कंपनी के बोर्ड ने FY25 के लिए ₹10 प्रत्येक के ₹4.50 प्रति इक्विटी शेयर के पहले अंतरिम डिविडेंड की मंजूरी दे दी है। यह पहला अंतरिम डिविडेंड 4 दिसंबर (बुधवार) को शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा। डिविडेंड भुगतान के लिए रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर, गुरुवार को होगी। आपको बता दें कि कंपनी ने रिजल्ट्स बाजार बंद होने के बाद जारी किए गए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

