Newsशेयर बाज़ार‘छोटू’ शेयर का धमाकेदार रिटर्न! 5 साल में ₹50,000 बन गया ₹14 लाख से ज्यादा - भाव अभी भी ₹10 से कम

टेक्सटाइल सेक्टर की इस कंपनी ने पांच साल में 3260% का तूफानी रिटर्न दिया है। इस शेयर ने निवेशकों के महज 50,000 रुपये को 14 लाख रुपये से अधिक के कॉर्पस में बदल दिया है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 6, 2025 14:28 IST

Penny Stock: BT Bazaar हर दिन अपने पाठकों के लिए पेनी स्टॉक की ऐसी ही खबरें सामने लाता है जिसने निवेशकों के कम पैसों को कई गुना के रिटर्न में बदल दिया है। आज हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसने पांच साल में 3260% का तूफानी रिटर्न दिया है। 

टेक्सटाइल सेक्टर की इस कंपनी का नाम Vardhman Polytex Limited है। इस शेयर ने निवेशकों के महज 50,000 रुपये को 14 लाख रुपये से अधिक के कॉर्पस में बदल दिया है। चलिए डिटेल में जानते हैं। 

50,000 ऐसे बना 14 लाख से ज्यादा

पांच साल पहले यानी 6 मार्च 2020 को Vardhman Polytex Limited के शेयर की कीमत महज 0.32 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो आज उस निवेशक के पास  Vardhman Polytex के 50000 ÷ 0.32 = 1,56,250 इक्विटी शेयर होते। 

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 9 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 1,56,250 × 9 = 14,06,250 रुपये (14.06 लाख) का कॉर्पस होता। 

Vardhman Polytex Share Price

दोपहर 2:15 बजे तक शेयर बीएसई पर 0.43% या 0.04 रुपये की तेजी के साथ 9.42 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 9.39 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 

Vardhman Polytex Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 8 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 26 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 18 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 21 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 35 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 344 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 3260 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Vardhman Polytex Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने आखिरी बार साल 2008 में 2 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले साल 2007 में कंपनी ने 0.70 रुपये का डिविडेंड, साल 2001 में कंपनी ने 4.20 रुपये का डिविडेंड और साल 2000 में कंपनी ने 0.70 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 6, 2025