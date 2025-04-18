Multibagger Penny Stock: तूफानी रिटर्न! मात्र 1 साल में ₹1 लाख बना दिया ₹20 लाख, अब बोनस शेयर देने की तैयारी

Multibagger Penny Stock: आज हम जिस शेयर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम जानने से पहले आपको उसका रिटर्न देखना चाहिए। स्टॉक ने सिर्फ 1 साल में 1976% का रिटर्न दिया है वहीं 2 साल में 25654 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

1 साल में यह शेयर 22 रुपये से 450 रुपये पर पहुंच गया है। सोने पर सुहागा वाली बात यह है कि अब कंपनी बोनस शेयर देने की तैयार कर रही है। जिस शेयर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Ujaas Energy Ltd. चलिए पूरी डिटेल जानते हैं।

Ujaas Energy Share Price

कंपनी के स्टॉक में गुरुवार को 5% का अपर सर्किट लगा था। बीएसई पर शेयर 5% या 21.45 रुपये चढ़कर 450.70 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 5% या 21.30 रुपये चढ़कर 447.60 रुपये पर रहा।

Ujaas Energy Bonus Issue

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स कल यानी शनिवार 19 अप्रैल को बोनस शेयर जारी करने पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे।

1 साल में 1 लाख बन गया 20 लाख

एक साल पहले यानी 18 अप्रैल 2024 को इस शेयर की कीमत सिर्फ 22 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने 1,00,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास कंपनी के 4,545 इक्विटी शेयर होते।

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 450 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 20,45,250 रुपये यानी 20 लाख से अधिक रुपये का कॉर्पस होता।

Ujaas Energy Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 7 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 9 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में देखें तो शेयर इस दौरान 9 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 31 प्रतिशत से अधिक गिरा है।

हालांकि सालाना आधार पर देखें तो शेयर ने बंपर रिटर्न दिया है। स्टॉक पिछले 1 साल में 1976 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर 25654 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 11485 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 14437 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।