भारत के शेयर बाजार (Stock Market) में इस साल यानी FY26 में पेनी स्टॉक्स (Penny Stocks) ने जबरदस्त धमाल मचाया है। जहां सेंसेक्स (Sensex) ने साल की शुरुआत से अब तक करीब 9% की बढ़त दिखाई है, वहीं कुछ पेनी स्टॉक्स ने तो निवेशकों को 50% से लेकर 97% तक का शानदार रिटर्न दिया है। ये स्टॉक्स खास तौर पर उन निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हुए, जिनके पास कम पूंजी थी।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

पेनी स्टॉक्स (Penny Stocks) को शेयर बाजार में जोखिम भरा माना जाता है। इनकी कीमतें बहुत कम होती हैं और इनमें उतार-चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इस साल कई पेनी स्टॉक्स ने निवेशकों को मालामाल कर दिया। आइए, जानते हैं कि किन पेनी स्टॉक्स ने साल 2025 में अब तक मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

टॉप परफॉर्मर पेनी स्टॉक्स

सबसे ऊपर नाम सेलविन ट्रेडर्स (Sellwin Traders) का है, जिसने इस साल अब तक 97% का रिटर्न दिया। इसके बाद आईएफएल एंटरप्राइजेज (IFL Enterprises) ने 95% का रिटर्न दिया है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर वरिमन ग्लोबल (Variman Global Enterprises) शामिल है। इस स्टॉक ने निवेशकों को 79% का रिटर्न दिया है।

वहीं, जीएसीएम टेक्नोलॉजीज (GACM Technologies) ने 78% का रिटर्न दिया है। साल 2025 में अब तक कैसर कॉरपोरेशन (Kaiser Corporation) के शेयर में 56% की तेजी आई है। अवांस टेक्नोलॉजीज (Avance Technologies) के शेयर ने 53% का रिटर्न दिया है। इसी तरह थिरानी प्रोजेक्ट्स (Thirani Projects) ने 52% और मिश्तान फूड्स (Mishtann Foods) ने 49% का मुनाफा कमाया है।

छोटे निवेशकों के लिए बड़ा मौका

इन स्टॉक्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनकी कीमत बहुत कम थी। जैसे आईएफएल एंटरप्राइजेज (IFL Enterprises) का शेयर सिर्फ 1.17 रुपये पर था, वहीं जीएसीएम टेक्नोलॉजीज (GACM Technologies) का शेयर 1.07 रुपये पर ट्रेड हो रहा था।

पेनी स्टॉक्स में निवेश हमेशा जोखिम से भरा होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इनमें निवेश करने से पहले कंपनी की बैलेंस शीट, मैनेजमेंट टीम और सेक्टर की ग्रोथ संभावनाओं को जरूर देखना चाहिए।

क्या करें निवेशक?

अगर आप भी पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहते हैं, तो किसी भी शेयर (Share Market) में पैसा लगाने से पहले उसकी सही से जांच-पड़ताल करें। ऐसे शेयरों में मुनाफा बड़ा हो सकता है, लेकिन नुकसान का खतरा भी ज्यादा होता है।