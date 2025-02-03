Penny Stock ने दिया Multibagger Return, साल भर में 1 लाख को बना दिया 1 करोड़

MultibaggerPenny Stock: शेयर बाजार में ऐसे स्टॉक है जिसने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। अगर आप भी करोड़पति बनाने वाले शेयर की तलाश कर रहे हैं तो हम आपको ऐसे ही शेयर के बारे में बताएंगे जिसने एक साल में ही 1 लाख को 1 करोड़ बना दिया है। इसका मतलब कि सालभर में लखपति निवेशक करोड़पति बन गए। इस स्टॉक की खास बात है कि यह शेयर अभी भी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है।

हम Sri Adhikari Brothers Television Network Limited के बारे में बात कर रहे हैं। इस कंपनी की सबसे बड़ी टेलीविजन ब्रांड SAB TV है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर ने निवेशकों को छ्प्परफाड़ रिटर्न दिया है।

शेयर में आया जबरदस्त उछाल

साल 2024 के शुरुआत में कंपनी का स्टॉक प्राइस 3.75 रुपये था जो साल के अंत तक में 390 रुपये प्रति शेयर पहुंच गया। इस तरह कंपनी ने निवेशकों को करोड़ रुपये का रिटर्न दिया है। आज कंपनी के शेयर पर 5 फीसदी का लोअर सर्किट लगा है और स्टॉक 371.15 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया।

बीएसई से मिली डेटा के अनुसार कंपनी के शेयर का 52-वीक-हाई 2,197.70 रुपये है। कंपनी के शेयर ने 12 दिसंबर 2024 को यह स्तर टच किया था। वहीं, 2 अप्रैल 2024 को स्टॉक 41.57 रुपये पर पहुंचा जो 52 वीक लो है। वर्तमान में कंपनी का एम-कैप (Sri Adhikari Brothers Television Network's Market Capitalisation) 981.43 करोड़ रुपये के पार है।

कैसी है शेयर की हिस्ट्री

पिछले एक महीने से कंपनी के शेयर में बिकवाली देखने को मिली है। एक महीने में स्टॉक 70 फीसदी गिर गया है। हालांकि, बीते छह महीने में स्टॉक ने जीरो रिटर्न दिया है। वहीं, एक साल में स्टॉक ने 800 फीसदी का रिटर्न दिया और पांच साल में 29,000 फीसदी से अधिक का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।