scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार₹8 से सीधा ₹18 का हुआ ये स्टॉक, रिजल्ट्स आते ही स्टॉक में लौटी तेजी!

₹8 से सीधा ₹18 का हुआ ये स्टॉक, रिजल्ट्स आते ही स्टॉक में लौटी तेजी!

Rhetan TMT Limited के शेयरों में अच्छी तेजी देखी गई है। अपने पिछले बंद भाव 17.82 प्रति शेयर से बढ़कर 18.84 प्रति शेयर के इंट्रा डे के उच्चतम स्तर पर प हुंच गया। ये उछाल करीब 5.72 प्रतिशत का है। इस स्टॉक का 52-वीक हाई 19.20 रुपए है और न्यूनतम स्तर 7.62 रुपए है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 15, 2024 13:38 IST
₹8 से सीधा ₹18 का हुआ ये स्टॉक
₹8 से सीधा ₹18 का हुआ ये स्टॉक

Rhetan TMT Limited के शेयरों में अच्छी तेजी देखी गई है। अपने पिछले बंद भाव 17.82 प्रति शेयर से बढ़कर 18.84 प्रति शेयर के इंट्रा डे के उच्चतम स्तर पर प हुंच गया। ये उछाल करीब 5.72 प्रतिशत का है। इस स्टॉक का 52-वीक हाई 19.20 रुपए है और न्यूनतम स्तर 7.62 रुपए है।

advertisement

स्टॉक में तेजी की वजह

एक्सपर्ट्स की मानें तो स्टॉक में तेजी की वजह कुछ वक्त पहले आए रिजल्ट्स को माना जा रहा है। कंपनी की वित्तीय प्रदर्शन को देखें तो FY25 की दूसरी तिमाही में Q2FY24 की तुलना में नेट प्रॉफिट में 234.1 प्रतिशत की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी 2.27 करोड़ रुपए हो गई है। लेकिन नेट सेल्स में 52.7 प्रतिशत की तेज गिरावट होकर 4.95 करोड़ रुपए रहा है। इससे पता चलता है कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट में सुधार किया है। कंपनी को रेवेन्यू बढ़ाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा कंपनी का कैपिटल पर रिटर्न (ROCE) और शेयरधारकों पर रिटर्न (ROE) 6.50 प्रतिशत और 4.44 प्रतिशत है।

Rhetan TMT Limited कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखें तो TMT बार्स और राउंड बार्स जो मुख्य रूप से निर्माण उद्योग में उपयोग किए जाते हैं और इसके प्रोडक्ट्स का उपयोग गुजरात में बांधों, पुलों और बिजनेस टावरों और प्रमुख बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के निर्माण में किया गया है।

रेतान टीएमटी लिमिटेड एक सोलर पावर प्लांट में निवेश करके स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। कंपनी ने जनवरी 2024 में Vibrant Gujarat Global Summit के दौरान, गुजरात सरकार के नगरपालिका प्रशासन आयुक्त के साथ एक समझौता (MoU) पर हस्ताक्षर किया। यह प्रोजेक्ट गुजरात के काड़ी में स्थित होगा, जिसकी क्षमता 2 मेगावाट तक होगी और इसके 2025 में ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद है। कंपनी का सौर ऊर्जा का उत्पादन का फैसला, पारंपरिक बिजली स्रोतों पर अपनी निर्भरता कम करने और पर्यावरणीय लक्ष्यों में योगदान करने का लक्ष्य रखता है। गुजरात सरकार इस परियोजना का सक्रिय समर्थन कर रही है।

कंपनी का मार्केट कैप 1,450 करोड़ रुपये का है। Promoters की हिस्सेदारी करीब 62.11% है। वहीं पब्लिक की 37.88 प्रतिशत होल्डिंग है। एक साल में ये स्टॉक 9 से सीधा 18 रुपए पर पहुंचा है।  
निवेशक इस तरह के पेनी स्टॉक पर नज़र रखते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 15, 2024