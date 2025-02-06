scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारMultibagger Penny Stock: 5 रुपये का स्टॉक 800 के पार, इस छुटकी शेयर ने कर दिखाया कमाल

Multibagger Penny Stock: 5 रुपये का स्टॉक 800 के पार, इस छुटकी शेयर ने कर दिखाया कमाल

Multibagger Penny Stock: शेयर बाजार में कई स्टॉक ने निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। हम आपको इस आर्टिकल में एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बताएंगे जिसने केवल पांच साल में ही 1 लाख को 1 करोड़ से ज्यादा बना दिया।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 6, 2025 18:35 IST
Penny Stock
Penny Stock

Multibagger Penny Stock:  स्टॉक मार्केट में कई ऐसे छुटकू शेयर है जिसने शानदार रिटर्न दिया है। आज हम आपको नीचे एक ऐसे ही शेयर के बारे में बताएंगे जिसने पांच साल में निवेशक को करोड़पति बना दिया है। यह  Transformers and Rectifiers (India) का शेयर है। इस शेयर से मिलने वाले रिटर्न चौंकाने वाले हैं। इस शेयर ने  लॉन्ग-टर्म निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। 

चौंकाने वाला दिया रिटर्न (TRIL Share Return)

BSE Analytics के अनुसार Transformers & Rectifiers India (TRIL) के शेयर ने एक साल में 160 फीसदी से अधिक का रिटर्न दिया है। वहीं, दो साल में शेयर 1181.61 फीसदी चढ़ गया। इसी तरह पांच साल में शेयर 1873.53 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया। इसी तरह पांच साल में स्टॉक 9577.44 फीसदी चढ़ गया।  

निवेशकों को दिया मल्टीबैगर रिटर्न

मार्च 2020 में कंपनी का शेयर प्राइस ₹5.21 था। इसके बाद से कंपनी के शेयर में तेजी बरकरार रही और आज यह ₹855 के करीब पहुंच गया। अगर किसी निवेशक ने साल 2020 में 1 लाख रुपये का शेयर खरीदा होता तो आज उसकी वैल्यू 1.64 करोड़ रुपये हो जाती। 

आज क्या है शेयर का हाल? (TRIL Share Price) 

गुरुवार को कंपनी के शेयर 4.38 फीसदी की बढ़त के साथ 853.55 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। बुधवार को शेयर 813.90 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ था। स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार शेयर का 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 1,300.45 रुपये और 52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर 276.05 रुपये है। वहीं, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,810.33 करोड़ रुपये है। 

क्या करती है कंपनी (About Transformers & Rectifiers India)

Transformers & Rectifiers India (TRIL) ट्रांसफार्मर निर्माता कंपनी है। यह भारत की सबसे बड़ी ट्रांसफर निर्माता कंपनी मानी जाती है। स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के  अनुसार कंपनी का कुल प्रोडक्शन कैपिसिटी 37,200 MVA है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

