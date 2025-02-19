Share Buyback के बाद झूम उठा Multibagger Stock, निवेशक बन गए करोड़पति
Multibagger Stock: Nava Ltd स्टॉक ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी अब जल्द ही शेयर का बायबैक करने वाली है। Share Buyback की खबर के बाद स्टॉक में तेजी देखने को मिली।
Multibagger Stock: कई शेयर ने निवेशक करोड़पति बना दिया है। नावा लिमिटेड (Nava Ltd) स्टॉक ने भी निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया। आज कंपनी के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली है। पिछले कुछ सालों में कंपनी के स्टॉक ने 1000 फीसदी का रिटर्न दिया है। आज भी शेयर में शानदार तेजी के साथ बंद हुए हैं। आज सुबह Nava Ltd के शेयर 384.65 रुपये पर खुले थे। करीब 11 बजे स्टॉक 8 फीसदी चढ़ गए। इसके बाद स्टॉक में तेजी बरकरार रही। बाजार बंद होते समय NSE पर शेयर 11.01 फीसदी की बढ़त के साथ 420.00 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।
कंपनी करने वाली है शेयर बायबैक
स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार Nava Limited बोर्ड ने शेयर बायबैक (Share Buyback) को मंजूरी दे दी है। कंपनी 71 लाख स्टॉक 1 रुपये प्रति शेयर के फेस वैल्यू पर वापस खरीद रही है। कंपनी शेयर बायबैक के लिए 360 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस खर्च में ब्रोकरेज, फाइलिंग फीस, एडवाइजर्स फीस, लीगल फीस समेत अन्य एक्सपेंस शामिल हैं। शेयर बायबैक के लिए स्टॉक प्राइस 500 रुपये प्रति स्टॉक निर्धारित किया गया है।
शेयर की गिरावट पर लगा ब्रेक
काफी समय से नावा लिमिटेड के शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सितंबर 2024 में शेयर 673.35 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। लेकिन तीन महीने से शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। अब शेयर बायबैक की खबर के बाद शेयर में तेजी लौट आई।
भले ही शेयर पिछले तीन महीने से गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है पर बीते पांच साल में शेयर ने 1000 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है।
50 हजार बन गया 1 लाख से ज्यादा
अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले 50 हजार रुपये का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 10 लाख रुपये से ज्यादा होती। इस तरह इस स्टॉक ने इन्वेस्टर को मल्टीबैगर (Multibagger) रिटर्न दिया है।
जनवरी में हुआ था स्टॉक स्प्लिट
जनवरी में नावा लिमिटेड के शेयर का 2 हिस्सों में बंटवारा हुआ था। स्टॉक स्प्लिट के बाद शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये से घटकर 1 रुपये हो गई। पिछले साल 2024 में शेयर ने दो बार 8 रुपये प्रति इक्विटी का डिविडेंड दिया था।