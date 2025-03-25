इस ‘छोटू’ शेयर ने कराई तिजोरी भर कमाई! ₹50,000 बन गया ₹43 लाख से ज्यादा - कीमत ₹60 से कम

Multibagger Penny Stock: शेयर बाजार में जारी सुस्त कारोबार के बीच आज हम आपके लिए एक ऐसा शेयर लेकर आए हैं जिसने निवेशकों को तिजोरी भर के कमाई कराई है।

इस शेयर ने निवेशकों को पांच साल में सिर्फ 50,000 रुपये के निवेशक को 43 लाख से ज्यादा के कॉर्पस के बदल दिया है। स्टॉक ने पिछले 5 साल में 5400% से ज्यादा रिटर्न दिया है। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Aayush Wellness Ltd.

50,000 ऐसे बना 43 लाख से ज्यादा

पांच साल पहले यानी 27 मार्च 2020 को कंपनी के शेयर की कीमत सिर्फ 0.95 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास Aayush Wellness के 50,000 ÷ 0.95 = 52,631 इक्विटी शेयर होते।

साल 2024 में कंपनी ने 1:2 के रेश्यो में बोनस जारी किया था। इसका मतलब कंपनी ने हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर फ्री में बोनस के रूप में दिया था। इस हिसाब से निवेशक को 52,631 इक्विटी शेयर के बदले बोनस के रूप में 26,315 इक्विटी शेयर और मिलते, जिसके बाद अब उस निवेशक के पास कुल इक्विटी शेयरों की संख्या हो जाती 52,631 + 26,315 = 78,946.

यानी बोनस शेयर मिलने के बाद उस निवेशक के पास Aayush Wellness के कुल 78,946 इक्विटी शेयर हो गए होते।

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 55 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 78,946 × 55 = 43,42,030 रुपये (43.4 लाख) का कॉर्पस होता।

Aayush Wellness Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 9 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 9.5 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 59 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

वहीं पिछले 6 महीने में शेयर 26 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 साल में 397 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 3195 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 5402 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।