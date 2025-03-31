Rule Change: नए वित्तीय साल में बदलेंगे ये 6 बड़े नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

मार्च 2025 खत्म होने वाला है और इसके साथ ही 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर (FY26) शुरू हो जाएगा। अप्रैल में कई नए फाइनेंशियल रूल्स (Money Rule Changes) लागू होंगे, जो आम लोगों और टैक्सपेयर्स पर असर डालेंगे। अगर आप इनकम टैक्स (Income Tax), यूपीआई (UPI) , क्रेडिट कार्ड (Credit Card) या बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो नए नियमों के बारे में जानना जरूरी हैं।

advertisement

इनकम टैक्स (Income Tax)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में इनकम टैक्स रूल चेंज (Income Tax Rule Changes) का एलान किया था, जो 1 अप्रैल से लागू होगा। नए नियम के तहत अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

इसके अलावा सैलरी पाने वालों को 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जिससे 12.75 लाख रुपये तक की सैलरी टैक्स-फ्री हो जाएगी। इसके अलावा, नए टैक्स स्लैब लागू होंगे, जिससे कई टैक्सपेयर को राहत मिलेगी।

यूपीआई पेमेंट (UPI Payment)

यूपीआई से जुड़े नए नियम भी 1 अप्रैल से लागू होंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से UPI से लिंक नहीं है, तो अब उससे पेमेंट नहीं किया जा सकेगा। NPCI ने सभी बैंकों और UPI ऐप्स (PhonePe, Google Pay) को इनएक्टिव नंबरों को हटाने का निर्देश दिया है। अगर आपका नंबर पुराना है, तो उसे जल्द अपडेट कर लें।

क्रेडिट कार्ड (Credit Card)

अगर आप SBI SimplyCLICK या Air India SBI Platinum Credit Card का इस्तेमाल करते हैं, तो अब इनके रिवॉर्ड प्वाइंट्स की कैलकुलेशन नए नियमों के हिसाब से होगी। इसके अलावा, एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर के कारण Axis Bank अपने विस्तारा क्रेडिट कार्ड के बेनेफिट्स में बदलाव करेगा।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme - UPS)

सरकार ने अगस्त 2024 में (Unified Pension Scheme - UPS) लॉन्च की थी, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। इस योजना से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। जिनकी नौकरी को 25 साल या उससे ज्यादा हो गए हैं, उन्हें उनकी अंतिम 12 महीनों की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

जीएसटी (GST)

अगर आप GST रजिस्टर्ड कारोबारी हैं, तो आपके लिए नया नियम लागू होगा। अब GST पोर्टल पर मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे आपके अकाउंट की सुरक्षा बढ़ेगी। इसके अलावा, अब E-Way Bill (EWB) सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर जारी होगा, जो 180 दिनों से ज्यादा पुराने नहीं होंगे।

मिनिमम बैलेंस नियम

अगर आपका बैंक अकाउंट SBI, पंजाब नेशनल बैंक (PNB), केनरा बैंक (Canara Bank) जैसे बैंकों में है, तो उनके मिनिमम बैलेंस रूल बदल रहे हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में लिमिट से कम बैलेंस हुआ, तो बैंक पेनल्टी लगा सकते हैं। इसलिए अपने बैंक के नए नियमों को जरूर चेक करें।

