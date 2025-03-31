FASTag Kyc: गाड़ीचालक सावधान! कल से देना पड़ सकता है ज्यादा Toll Tax, बचने के लिए आज ही करें केवाईसी

अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग (FASTag) लगा है, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। 1 अप्रैल 2025 से पहले FASTag KYC पूरा करना जरूरी हो गया है। अगर आपने समय पर केवाईसी अपडेट नहीं किया, तो आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है, भले ही उसमें बैलेंस क्यों न हो। इसका मतलब है कि आपको टोल प्लाजा पर ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं या फिर कैश में पेमेंट करना पड़ सकता है।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 31 मार्च तक सभी वाहन मालिकों को अपना FASTag KYC अपडेट करने को कहा है। ऐसा न करने पर आपका फास्टैग अकाउंट (FASTag Account) बंद हो सकता है।

FASTag KYC अपडेट करना क्यों जरूरी है?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, NHAI ने "One Vehicle, One FASTag" अभियान शुरू किया है। इसका मकसद टोल प्लाजा पर भीड़ कम करना और टोल टैक्स के प्रोसेस को आसान बनाना है। हाल ही में यह सामने आया है कि कई वाहनों के लिए बिना केवाईसी के फास्टैग जारी किए गए हैं या एक ही गाड़ी के लिए कई फास्टैग एक्टिव हैं। यह नियमों के खिलाफ है, इसलिए अब सभी फास्टैग यूजर्स के लिए KYC अनिवार्य कर दिया गया है।

कैसे करें FASTag KYC अपडेट? (How to update FASTag KYC?)

FASTag पोर्टल से KYC अपडेट कैसे करें? (How to update KYC from FASTag portal?)

स्टेप 1: FASTag की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: मोबाइल नंबर और (OTP) डालकर लॉगिन करें।

स्टेप 3: ‘My Profile’ टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 4: ‘KYC’ सेक्शन में जाएं।

स्टेप 5: व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ और एक फोटो अपलोड करें।

स्टेप 6: सभी जरूरी जानकारी भरें और सबमिट करें।

बैंक पोर्टल से FASTag KYC अपडेट कैसे करें? (How to update FASTag KYC from bank portal?)

स्टेप 1: जिस बैंक से (FASTag) लिया है, उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: बैंक पोर्टल में लॉगिन करें।

स्टेप 3: FASTag सेक्शन में जाकर ‘KYC Update’ ऑप्शन चुनें।

स्टेप 4: सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और जानकारी भरें।

स्टेप 5: फॉर्म सबमिट करें।

FASTag यूजर्स के लिए जरूरी जानकारी

फास्टैग 5 साल तक वैध रहता है। 5 साल बाद इसे रिन्यू कराना जरूरी होगा। अगर KYC अपडेट नहीं किया, तो फास्टैग अकाउंट ब्लैकलिस्ट हो सकता है। समय पर KYC अपडेट करने से गाड़ीचालक टोल प्लाजा पर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।