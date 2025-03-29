Fake Products से सावधान! Online Shopping करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

Fake Products Risk: आजकल ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) का चलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही नकली प्रोडक्ट्स (Fake Products) का खतरा भी बढ़ गया है। हाल ही में कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स (E-commerce Platforms) पर नकली सामान बिकने की खबरें आई हैं, जिससे ग्राहकों को भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान सतर्क रहें और नकली सामान की पहचान करना सीखें।

फेक प्रोडक्ट्स को ऐसे पहचानें

सही सेलर को पहचानें: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हजारों सेलर (Seller) होते हैं, लेकिन सभी भरोसेमंद नहीं होते। इसलिए, कोई भी प्रोडक्ट (Product) खरीदने से पहले विक्रेता की पूरी जांच करें। हमेशा "Amazon Fulfilled" या "Flipkart Assured" टैग वाले प्रोडक्ट ही खरीदें।

इसके अलावा सेलर की रेटिंग (Seller Ratings) और ग्राहकों के रिव्यू (Customer Reviews) जरूर पढ़ें। अगर किसी प्रोडक्ट पर बहुत कम रिव्यू हैं या सभी पॉजिटिव रिव्यू हैं तो सावधान रहें।

सस्ते ऑफर्स से बचें: अगर कोई महंगा ब्रांडेड प्रोडक्ट (Branded Product) बहुत ही कम कीमत में मिल रहा है, तो यह नकली होने की संभावना है। खरीदने से पहले ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट (Official Website) पर जाकर असली कीमत की तुलना करें।

आपको Too Good to Be True Deals से बचना चाहिए, क्योंकि यह नकली सामान बेचने का आम तरीका है।

पैकेजिंग और सील चेक करें: असली ब्रांड के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग हाई-क्वालिटी की होती है, जबकि नकली सामान की पैकेजिंग सस्ती और हल्की हो सकती है। ब्रांड के लोगो (Brand Logo) या नाम की स्पेलिंग (Spelling) में गलती हो सकती है, इसलिए खरीदने या रिसीव करते समय नाम और लोगो जरूर चेक करें। आप बारकोड या QR कोड स्कैन करके प्रोडक्ट को वेरिफाई कर सकते हैं।

Authorized Stores से ही खरीदें: कोशिश करें कि आप ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर या ब्रांड के विक्रेता से ही खरीदारी करें। किसी भी थर्ड-पार्टी सेलर (Third-Party Seller) से खरीदते समय उसको वेरिफाई करें।

डिलीवरी के समय रखें ये सावधानियां

अगर डिलीवरी के दौरान पैकेजिंग पहले से खुली लगे या सील टूटी हो, तो तुरंत रिटर्न (Return the Product) कर दें।



प्रोडक्ट के कलर, लोगो और फॉन्ट (Font) को ध्यान से चेक करें, नकली सामान में यह अलग हो सकता है।



इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते समय उसका सीरियल नंबर (Serial Number) ब्रांड की वेबसाइट पर चेक करें।



अगर नकली सामान मिले तो कहां करें शिकायत?

अगर आपको कोई प्रोडक्ट नकली लगता है, तो आप ई-कॉमर्स वेबसाइट (E-commerce Website) पर शिकायत कर सकते हैं और रिफंड रिक्वेस्ट करें। इसके अलावा ब्रांड की ऑफिशियल हेल्पलाइन (Brand Customer Support) से संपर्क करें। आप चाहें तो भारत सरकार की उपभोक्ता हेल्पलाइन (Consumer Helpline - 1800-11-4000) पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।